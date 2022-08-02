«Опасная игра с огнем». Чем ответит Китай на визит Пелоси на Тайвань

«Фонтанка.ру»
Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 2 августа заявили в МИД КНР.
Также в дипведомстве выступили с решительным осуждением визита Пелоси и назвали его «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая». Пекин призвал США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над Китаем.
«США и Тайвань играют в очень опасную игру с огнем, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе», — заявили в МИД (цитата по ТАСС).
Самолет с Нэнси Пелоси на борту сел на Тайване около 17:45 по мск. Спустя некоторое время она спустилась по трапу, где ее ждала делегация.