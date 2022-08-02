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    «Опасная игра с огнем». Чем ответит Китай на визит Пелоси на Тайвань

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    «Фонтанка.ру»

    Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 2 августа заявили в МИД КНР.

    Также в дипведомстве выступили с решительным осуждением визита Пелоси и назвали его «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая». Пекин призвал США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над Китаем.

    «США и Тайвань играют в очень опасную игру с огнем, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе», — заявили в МИД (цитата по ТАСС).

    Самолет с Нэнси Пелоси на борту сел на Тайване около 17:45 по мск. Спустя некоторое время она спустилась по трапу, где ее ждала делегация.

    Ранее центральное телевидение КНР сообщило, что китайские истребители Су-35 направились в сторону Тайваня на фоне возможного прилета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. СМИ также сообщали, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве.

    Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.

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