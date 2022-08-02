«Опасная игра с огнем». Чем ответит Китай на визит Пелоси на Тайвань

Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 2 августа заявили в МИД КНР.



Также в дипведомстве выступили с решительным осуждением визита Пелоси и назвали его «серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая». Пекин призвал США прекратить «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над Китаем.

