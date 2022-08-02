Пелоси прилетела. Спикер палаты представителей США вышла из самолета на Тайване

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси официально прибыла на Тайвань. Она (в розовом костюме) вышла из самолета и спустилась по трапу, где ее ждала тайваньская делегация, сообщают 2 августа местные СМИ, которые ведут трансляцию.
По прилете она заявила, что ее визит является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии» (цитата по РИА Новости). Кроме того, она уверена, что ее визит «никоим образом не противоречит политике США в отношении Тайваня».
«Наш визит являет собой пример одной из нескольких поездок делегаций конгресса на Тайвань, и он никоим образом не противоречит давней политике США, базирующейся на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных коммюнике США и Китая, а также Шести заверениях. США продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво», — сказала она.
Ранее центральное телевидение КНР сообщило, что китайские истребители Су-35 направились в сторону Тайваня на фоне возможного прилета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. СМИ также сообщали, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве.
Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.