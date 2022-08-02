China Times: Пелоси всё же может прилететь на Тайвань, и уже скоро

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации c 5 членами палаты представителей от Демократической партии. Об этом 2 августа пишет China Times, передает РИА Новости.

По данным издания, Пелоси может прибыть спецбортом во вторник между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00–17:00 мск).



Накануне Китай пригрозил США последствиями в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНП при ООН Чжан Цзюнь, вопросы принадлежности острова и территориальной целостности Китая являются для Пекина «красной линией».