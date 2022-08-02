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    China Times: Пелоси всё же может прилететь на Тайвань, и уже скоро

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    Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации c 5 членами палаты представителей от Демократической партии. Об этом 2 августа пишет China Times, передает РИА Новости.

    По данным издания, Пелоси может прибыть спецбортом во вторник между 21:00 и 22:00 по местному времени (16:00–17:00 мск).

    Накануне Китай пригрозил США последствиями в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНП при ООН Чжан Цзюнь, вопросы принадлежности острова и территориальной целостности Китая являются для Пекина «красной линией».

    Визит официального представителя США на остров китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе. В ответ на это в сторону Тайваня была направлена американская авианосная группа, а в аэропорту на острове развернута система ПВО.

    С 30 июля десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24 по всему миру напряженно следили за маршрутом самолета Нэнси Пелоси, однако она остановилась на полпути — на Гавайях. Оттуда борт взял курс на Манилу — столицу Филиппин, но в какой-то момент правительственный «Боинг» совершил маневр, изменив курс на тайваньский. Однако позже самолет снова вильнул и несколько часов продолжал следовать в Манилу. Определить, куда именно повернет «Боинг», сторонние наблюдатели не могли — в системе Flightradar24 пункт назначения указан не был. Однако около 20:20 мск борт вновь совершил поворот — на юго-запад, а значит, в сторону Сингапура.

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, когда на остров перебрались остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Тайвань обладает статусом частично признанного государства и является одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом.

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    Комментарии 4

    TheBestPiter02 Авг 2022 в 08:28
    Интриганты
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