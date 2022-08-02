Китай пригрозил США последствиями в случае визита Пелоси на Тайвань

Вашингтон должен осознавать последствия возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, это подорвет отношения Америки с Китаем. Об этом 2 августа заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.



По его словам, вопросы принадлежности острова и территориальной целостности Китая являются для Пекина «красной линией».



«Мы никому не позволяем пересекать эту красную линию. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», – сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

