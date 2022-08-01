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    Блинкен возложил на Китай ответственность за возможное обострение на Тайване

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    Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай будет виноват в обострении ситуации на Тайване, если создаст напряженность из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

    «Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине», — сказал он (цитата по РИА Новости). Блинкен добавил, что Вашингтон ждет «ответственного поведения» от Китая, если спикер все же прилетит на остров.

    В понедельник в Белом доме заявили, что Пелоси пока не подтверждала американской администрации планов посетить Тайвань, но имеет на это право. Ранее тайваньские СМИ сообщили, что Нэнси Пелоси якобы всё же прилетит на остров во вторник вечером. По данным портала ETtoday, ее самолет приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в Тайбэе 2 августа. Официальных подтверждений этому пока нет.

    Визит официального представителя США на остров китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе. В ответ на это в сторону Тайваня была направлена американская авианосная группа, а в аэропорту на острове развернута система ПВО.

    С 30 июля десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24 по всему миру напряженно следили за маршрутом самолета Нэнси Пелоси, однако она остановилась на полпути — на Гавайях. Оттуда борт взял курс на Манилу — столицу Филиппин, но в какой-то момент правительственный «Боинг» совершил маневр, изменив курс на тайваньский. Однако позже самолет снова вильнул и несколько часов продолжал следовать в Манилу. Определить, куда именно повернет «Боинг», сторонние наблюдатели не могли — в системе Flightradar24 пункт назначения указан не был. Однако около 20:20 мск борт вновь совершил поворот — на юго-запад, а значит, в сторону Сингапура.

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, когда на остров перебрались остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Тайвань обладает статусом частично признанного государства и является одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом.

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