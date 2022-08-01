Блинкен возложил на Китай ответственность за возможное обострение на Тайване

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Китай будет виноват в обострении ситуации на Тайване, если создаст напряженность из-за визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине», — сказал он (цитата по РИА Новости). Блинкен добавил, что Вашингтон ждет «ответственного поведения» от Китая, если спикер все же прилетит на остров.
В понедельник в Белом доме заявили, что Пелоси пока не подтверждала американской администрации планов посетить Тайвань, но имеет на это право. Ранее тайваньские СМИ сообщили, что Нэнси Пелоси якобы всё же прилетит на остров во вторник вечером. По данным портала ETtoday, ее самолет приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в Тайбэе 2 августа. Официальных подтверждений этому пока нет.