Белый дом: Пелоси не подтвердила планов посетить Тайвань, но может это сделать

«Спикер палаты представителей США (Пелоси) имеет право посетить Тайвань, и спикер палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов. <…> Спикер не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань», — сказал он (цитата по РИА Новости ).

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси пока не подтверждала американской администрации планов посетить Тайвань, но имеет на это право. Об этом 1 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кирби также считает, что у Китая нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова.



Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, отметил, что если Пелоси полетит на Тайвань, то это будет ее решение.



Ранее тайваньские СМИ сообщили, что Нэнси Пелоси всё же прилетит на остров во вторник вечером. По данным портала ETtoday, ее самолет приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в Тайбэе 2 августа. Официальных подтверждений этому пока нет.

