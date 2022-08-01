ETtoday: Самолёт Нэнси Пелоси приземлится на Тайване вечером 2 августа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси всё же прилетит в столицу Тайваня. Самолёт политика приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в Тайбэе 2 августа, утверждает портал ETtoday.



Как выяснило издание 1 августа, Пелоси будет возглавлять делегацию из 20 человек. Переговоры с руководством острова и визит в парламент состоятся на следующий день, после чего они покинут Тайвань.



Визит официального представителя США на остров китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе.

