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    ETtoday: Самолёт Нэнси Пелоси приземлится на Тайване вечером 2 августа

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    Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси всё же прилетит в столицу Тайваня. Самолёт политика приземлится около 22:30 по местному времени (17:30 мск) в Тайбэе 2 августа, утверждает портал ETtoday.

    Как выяснило издание 1 августа, Пелоси будет возглавлять делегацию из 20 человек. Переговоры с руководством острова и визит в парламент состоятся на следующий день, после чего они покинут Тайвань.

    Визит официального представителя США на остров китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе.

    В ответ на это в сторону Тайваня была направлена американская авианосная группа, а в аэропорту на острове развернута система ПВО.

    С 30 июля десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24 по всему миру напряженно следили за маршрутом самолета Нэнси Пелоси, однако она остановилась на полпути — на Гавайях. Оттуда борт взял курс на Манилу — столицу Филиппин, но в какой-то момент правительственный «Боинг» совершил маневр, изменив курс на тайваньский. Однако позже самолет снова вильнул и несколько часов продолжал следовать в Манилу. Определить, куда именно повернет «Боинг», сторонние наблюдатели не могли — в системе Flightradar24 пункт назначения указан не был. Однако около 20:20 мск борт вновь совершил поворот — на юго-запад, а значит, в сторону Сингапура.

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