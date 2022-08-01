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    «Вообще оборзел молодой». На трассе в ХМАО расстреляли медвежонка

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    Видео: 66.RU / Telegram

    Молодой медведь стал жертвой живодеров в Ханты-Мансийском автономном округе. Он вышел на оживленную трассу и попал под пули, пишет 1 августа издание 66.RU.

    Инцидент произошел 30 июля недалеко от поселка Салым. Автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. «Медведь по дороге ходит. Вообще оборзел молодой. Надо покормить его пряниками», — говорит на видео удивленный очевидец.

    Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел. Через некоторое время на противоположной стороне трассы остановилась машина с наклейками доставки воды. Из нее вышли несколько молодых людей, которые начали стрелять в хищника.

    «Стреляли из двух карабинов. Стреляли, не обращая внимания на зевак с видеокамерами. Я подъехал, когда они загрузили в УАЗ медведя и отъезжали. Я лично видел кровяное место, где добивали медведя», — рассказал изданию очевидец. Он добавил, что после расправы люди с оружием начали требовать удалить видео.

    Зоозащитник Кирилл Потапов, который и прислал ролик в редакцию 66.RU, сообщил, что будет писать заявление в полицию и природоохранную прокуратуру.

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