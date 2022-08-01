«Вообще оборзел молодой». На трассе в ХМАО расстреляли медвежонка

Молодой медведь стал жертвой живодеров в Ханты-Мансийском автономном округе. Он вышел на оживленную трассу и попал под пули, пишет 1 августа издание 66.RU.



Инцидент произошел 30 июля недалеко от поселка Салым. Автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. «Медведь по дороге ходит. Вообще оборзел молодой. Надо покормить его пряниками», — говорит на видео удивленный очевидец.



Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел. Через некоторое время на противоположной стороне трассы остановилась машина с наклейками доставки воды. Из нее вышли несколько молодых людей, которые начали стрелять в хищника.

