Что нас ждет в августе: ОСАГО снова подорожает, а пенсионерам (но не всем) пересчитают пенсии

Работающим пенсионерам выплаты не индексируют, а поднимают в индивидуальном порядке Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Август начинается с увеличения выплат работающим пенсионерам и женщинам-военным в декрете, а также с роста цен полисов ОСАГО. Кроме того, россияне теперь смогут вернуть налоги с трат на фитнес и поменять паспорт, если оказались в СИЗО. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца. Работающим пенсионерам подняли пенсии

Надбавку получат работающие пенсионеры, которые уже несколько лет лишены ежегодной индексации. Размер повышения для каждого пенсионера будет рассчитываться индивидуально, однако по закону не может превышать трех коэффициентов, то есть 354,3 рубля.

Надбавка формируется за счет взносов, которые работодатель перечислил с зарплаты пенсионера в 2021 году. Чтобы получить надбавку, никуда обращаться не нужно, повышение произойдет автоматически.

Если же пенсионер не работал последние полтора года и трудоустроился только после 1 июня 2022 года, прибавка ему будет рассчитана в размере 118,1 рубля — стоимости одного пенсионного коэффициента.



Также в августе традиционно увеличат пенсии тем россиянам, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет .

ОСАГО подорожало

С августа расширен базовый тарифный коридор ОСАГО. Теперь ставка колеблется от 1646 до 7535 рублей, для каждого водителя она устанавливается индивидуально.

Страховщики объясняют рост цен на полисы подорожанием запчастей на 28,7% и крайней убыточностью этого вида страхования. Авторедактор Городских порталов Дмитрий Косенко рассказал, как подорожал его полис еще до увеличения базового тарифа и какие проблемы сейчас испытывают водители при покупке ОСАГО.



Начался прием заявлений на налоговый вычет за спорт

С 1 августа россияне могут подать заявление на получение налогового вычета с денег, потраченных на фитнес. Люди имеют право возместить 13% от всех своих годовых расходов на услуги фитнес-центров, посещение бассейна и занятия в спортивных секциях. Налоговый вычет коснется доходов, полученных с 1 января 2022 года. При этом не все спортивные учреждения попадают под этот закон: в каждом регионе составляют свой реестр таких мест.

Вычет на спорт будет применяться вместе с вычетом на образование, лечение и на пенсионные страховые программы. Можно вернуть налог с трат не более чем на 120 тысяч рублей в сумме по всем этим статьям. То есть максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. Получить выплату можно как с расходов на спорт для себя, так и для несовершеннолетних детей.



Чтобы получить вычет, нужно приложить к заявлению копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, бумажные или электронные чеки об оплате, свои банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка, если вычет оформляется за детские спортивные занятия. Самозанятым упростили регистрацию

Россияне теперь могут регистрироваться в качестве самозанятых через портал «Госуслуги». Раньше это можно было сделать либо через приложение «Мой налог», либо в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

Оператор «Госуслуг» должен будет обмениваться сведениями о постановке самозанятых на учет с налоговыми органами.

Наркоманов будут выявлять быстрее С 1 августа клинический диагноз наркологического расстройства врачи должны устанавливать за 72 часа с момента поступления пациента в медицинское учреждение. Раньше норматив составлял от 3 до 7 суток. При этом теперь сотрудникам наркодиспансеров разрешается применять телемедицинские технологии как для дистанционного взаимодействия медработников между собой, так и для удаленного взаимодействия медработников с пациентами или их законными представителями.

Также уточнены формы медпомощи наркоманам: экстренная при угрозе жизни, неотложная и плановая. При поступлении в стационар пациента с нарушениями жизненно важных функций или опасностью этого он направляется в отделение неотложной наркологической помощи, а при их отсутствии — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, каждый наркодиспансер должен обзавестись организационно-методическим отделом из четырех сотрудников.

Выросли пособия на детей женщин-военных

В августе российские женщины-военнослужащие начнут получать увеличенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Это коснется уже ближайших выплат за июль. Сумма ежемесячного пособия увеличилась сразу в два раза — до 31 282 рублей.

Эта сумма равна максимальному размеру пособия для остальных россиянок. Большинство женщин получают в месяц 40% от своей средней зарплаты за предыдущие два года, но не более 31 282 рублей. Меняются правила оборота оружия

25 августа вступит в силу закон, согласно которому одному человеку разрешат приобретать не больше десяти единиц оружия всех видов.

При этом оружие теперь можно будет отдавать в ремонт не только производителю, но и юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию. В СИЗО разрешат менять паспорт

С 25 августа обвиняемые и подозреваемые, которые находятся в следственных изоляторах, смогут заменить паспорт. Если есть такая необходимость, арестованному нужно обратиться в администрацию СИЗО, сотрудники примут заявление и направят его в органы МВД. Паспорт, который будет оформлен по такому порядку, приобщат к личному делу заключенного. Госслужащие смогут работать на своих постах дольше

27 августа вступает в силу закон, позволяющий госслужащим работать на должностях с ротацией не пять лет, как раньше, а целых десять. При этом срок замещения гражданской должности в порядке ротации смогут продлить по решению нанимателя и с письменного согласия служащего. Срок продления может составить от трех до пяти лет.

Ротация — это назначение гражданского служащего на другую должность гражданской службы в том же или другом государственном органе. Основная цель ротации госслужащих — повышение эффективности их работы и противодействие коррупции.



Молочные смеси придется рекламировать с оговорками

С 27 августа в рекламе детских смесей и другого питания для детей до года обязательно нужно будет указывать, что для ребенка предпочтительнее грудное вскармливание. Также в рекламе придется указывать возрастные ограничения использования смесей.