Ресторанная критика Дмитрия Грозного

За последние 100 с лишним лет сценарий летнего времяпрепровождения в Петербурге не изменился: все живое от мала до велика стремится к воде, к солнцу, к песку, к заливу. Рестораны на побережье в эти месяцы — главные центры общественной жизни. Дмитрий Грозный отправился в Комарово, чтобы опробовать ресторан Villa Verde. «Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах», — если заменить в этом предложении «штаны» на шорты, то получится довольно точное описание того, что происходит летом в ресторане Villa Verde. Вернее, конечно, никакой не ресторан в классическом понимании слова, а скорее база отдыха, или полноценный курорт, масштабы которого плохо представляются, когда проезжаешь мимо по Приморскому шоссе. Может показаться, что это просто приземистый «садовый» павильон в мятных тонах, ко входу которого ведет дорожка, обсаженная туями. Но на парковке происходит вавилонское столпотворение из очень больших и очень изящных авто… И ты понимаешь, что это видимо не с проста. Действительно, внутри обнаруживается целый сложно устроенный комплекс. За безбрежным основным залом начинается безбрежная терраса, вернее две — крытая и открытая, еще один павильон, откуда открывается лучший вид на воду, а еще пляж с шезлонгами, всяческими детскими веревочными лазалками, волейбольными сетками, а главное — волнами бутылочного цвета.

Понятно, что пейзаж категорически меняется в зависимости от температуры. Есть солнце — значит есть и солнцепоклонники. Таблички тут и там недвусмысленно предупреждают: «Вход в купальниках, плавках, трусах, топлес, босиком в помещения ресторана и террасу запрещен». Когда небо заволакивает тучи, панорама приобретает северную медитативность: ветер пузырит чехлы на ротанговых креслах и куртки прогуливающихся у воды граждан и гражданок. На территории ресторана при этом продолжается круговерть: ритмичная музыка, туда-сюда перемещаются толпы детей и «автоколонны» колясок, кто-то курит кальяны, кто-то в низких креслах потребляет осидзуси и соте из мидий. Разве это Комарово! Настоящий Сочи!

Наверняка, вы в курсе, что Villa Verde — проект ресторанной группы «Токио-City». Интерьер, как и во всех заведениях группы очень броский. В данном случае, декораторы создали условный Прованс — так чтобы уж точно никто не перепутал.

Меню — объемный фолиант с картинками. Первое место отведено, как правило, рыбе и морепродуктам, но на самом деле мясных блюд ничуть не меньше. Шеф Валерий Порядин несколько лет назад приехал из Сочи, и заведует в Петербурге несетевыми заведениями «Токио-City» (помимо Villa Verde, это рестораны Cristal и Sono Asia). Еда на любой вкус: raw-bar с устрицами, гребешками и морскими ежами, паста, роллы, пицца, кутабы (с креветками), хачапури, гриль, вегетарианские блюда и т.д. и т.п. Откровенной дороговизны нет, но цены курортные. Тоже самое и с винной картой: для тех, кому нужны просто «пузырьки» есть Prosecco, а для любителей стиля дорого-богато имеется Louis Roederer Cristal Rose 2012.

В огромном ресторане с сотнями гостей наладить сервис непросто. Официант был крайне молод, крайне неопытен и крайне косноязычен, но старался. В ответ на просьбу посоветовать что-то интересное, но недорогое, он отрекомендовал салат с гребешками на гриле со спаржей, премиальней которого в меню вовсе ничего нет.



В салате с кальмарами все просто: запеченный картофель, листья, томаты, горчично-тайская заправка, и пармезан, которым, как известно, ничего нельзя испортить. Кальмар был подчеркнуто нежен, даже, пожалуй, излишне, потому как возможно долго томился в сувиде. Все-таки хочется, найти идеальную грань: чтобы морепродукты сохранили упругость, но не стали резиновыми, конечно.

Тосканский суп — практически праздник: гребешки, мидии, креветки и кальмары при тебе заливают горячим томатным кремом. После такого супа улучшается настроение.



Рапаны с картофелем оставили скорее в недоумении. Рапаны, которых принесли лишь чуть теплыми, соседствовали в сливочно-сырном соусе с незаявленными и на редкость неароматными лисичками. Трудно даже сказать, чего было больше, рапанов — или грибов. Когда-то Валерий Порядин был шеф-поваром сочинского ресторана «Баран-Рапан», и, конечно, лучше, чем кто-либо разбирается в черноморских специалитетах. Именно поэтому хочется идеала!

Иногда, фото в меню, мешают, потому что реальность проигрывает картинкам в качестве. С меренговым рулетом все наоборот: это целое полено, начиненное сливочным кремом и вишней. Текстура самая приятнейшая: сверху немного тягучая, а внутри мягкая. Впечатление немного подпортил только шарик на редкость «химозного» фисташкового мороженого…

