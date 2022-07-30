Центр Петербурга начнут перекрывать ко Дню ВМФ уже с вечера

Первая партия перекрытий вступит в силу с шести часов вечера 30 июля . Для проезда закроют Дворцовую, Адмиралтейскую и Университетскую набережные, а также Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста, Дворцовый мост, Адмиралтейский проспект и участок Невского проспекта от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейский и Дворцовый проезды, Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Мраморный переулок и Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, Биржевую площадь и Биржевой проезд вдоль дома 2 по площади.

Центральные набережные и улицы Петербурга уже с вечера 30 июля начнут освобождать от транспорта для проведения Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 31 июля.

С 7:00 31 июля перекроют еще Литейный и Благовещенский мосты, кусок Невского от Малой Морской до Садовой улицы, Малую и Большую Морскую улицы от Гороховой улицы до Невского, Кирпичный переулок от Малой до Большой Морской, Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской, Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной и съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост, набережную Кутузова и набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста.

Перекрытия продлятся до двух часов дня. В связи с ними с 10:00 до 14:00 31 июля участок ЗСД между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом станет бесплатным. Однако для тех, кто проезжает его транзитом, поездка будет тарифицироваться как обычно. Отметим также, что в день генеральной репетиции парада перекрывали еще и участок Лиговского проспекта от дома 58 к площади Восстания.

Из-за закрытых улиц в объезд пустят и общественный транспорт. С 7:00 до 14:00 поменяют маршруты автобусы № 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191 и 262, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17 и 22 и трамвай №3.