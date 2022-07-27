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    Петербургскую дамбу перекроют для проезда в День ВМФ

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    4 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    В День ВМФ 31 июля для проезда закроют автомобильную дорогу по дамбе Петербурга. Пускать будут только специальный, общественный и аккредитованный транспорт, а также кронштадцев с пропусками.

    С 7:00 до 17:00 будет закрыто движение в обоих направлениях по участку КАД со 117-го по 141-й километр, между развязкой с дорогой к порту «Бронка» и Приморским шоссе, сообщает 27 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Исключение предусмотрено для аккредитованного и городского пассажирского транспорта, машин экстренных служб и жителей Кронштадта, получивших специальные пропуска.

    Регулировать движение на дамбе будут патрульные экипажи ГИБДД.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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