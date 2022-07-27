Петербургскую дамбу перекроют для проезда в День ВМФ

В День ВМФ 31 июля для проезда закроют автомобильную дорогу по дамбе Петербурга. Пускать будут только специальный, общественный и аккредитованный транспорт, а также кронштадцев с пропусками.

С 7:00 до 17:00 будет закрыто движение в обоих направлениях по участку КАД со 117-го по 141-й километр, между развязкой с дорогой к порту «Бронка» и Приморским шоссе, сообщает 27 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Исключение предусмотрено для аккредитованного и городского пассажирского транспорта, машин экстренных служб и жителей Кронштадта, получивших специальные пропуска.