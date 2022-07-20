В День ВМФ транспорт в Кронштадт пустят только по пропускам

Во время празднования Дня военно-морского флота проехать в Кронштадт можно будет только по специальному пропуску. Оформлять его нужно в МФЦ.



С 7:00 до 17:00 31 июля въезд автотранспорта в Кронштадт будет ограничен, сообщает 20 июля пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. В этот день в городе пройдет Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Жителям Кронштадта для проезда домой нужно будет получить специальные пропуска.