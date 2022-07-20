В День ВМФ транспорт в Кронштадт пустят только по пропускам

Во время празднования Дня военно-морского флота проехать в Кронштадт можно будет только по специальному пропуску. Оформлять его нужно в МФЦ.
С 7:00 до 17:00 31 июля въезд автотранспорта в Кронштадт будет ограничен, сообщает 20 июля пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга. В этот день в городе пройдет Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ. Жителям Кронштадта для проезда домой нужно будет получить специальные пропуска.
Оформлять пропуска на территорию Кронштадта будут с 20 по 30 июля включительно в МФЦ Кронштадтского района на улице Зосимова. Получить их смогут граждане РФ, имеющие временную или постоянную регистрацию на территории Кронштадтского района либо обладающие правами на жилые помещения там. Документ можно оформить по предварительной записи или без нее. Для этого в МФЦ нужно предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие факт проживания или обладания правами на жилье на территории Кронштадтского района (паспорт или временное удостоверение личности, свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3), документы о владении или пользовании жилым помещением, например договор найма, свидетельство о собственности или выписка ЕГРН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- действующий полис ОСАГО или его бумажная копия, если он оформлен в электронном виде;
- согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем.
Оформить пропуск за жителя может его доверенное лицо или законный представитель. Для этого нужны удостоверение личности представителя, копия удостоверения личности заявителя и доверенность либо документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Если все документы будут в порядке, пропуск выдадут в МФЦ в день обращения.