Росстат снова зафиксировал недельное снижение цен. Сильнее всего подешевели борщевой набор и яйца

За неделю с 16 по 22 июля цены в России снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. Как говорится в материалах ведомства, накопленная дефляция с начала июля также составляет 0,08%.



При этом с начала года цены выросли на 11,32%. Инфляция в годовом выражении составила 15,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за последнюю неделю в среднем составило 3,6%. Сильнее всего подешевел картофель — на 7,5%, свекла — на 6%, капуста белокочанная — на 5,9%, бананы — на 4,8%, морковь — на 3,4%, огурцы — на 2,9%, яблоки — на 2,3%, помидоры — на 2,1%, лук репчатый — на 0,2%.