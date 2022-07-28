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    Росстат снова зафиксировал недельное снижение цен. Сильнее всего подешевели борщевой набор и яйца

    2004
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    За неделю с 16 по 22 июля цены в России снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. Как говорится в материалах ведомства, накопленная дефляция с начала июля также составляет 0,08%.

    При этом с начала года цены выросли на 11,32%. Инфляция в годовом выражении составила 15,3%.

    Снижение цен на плодоовощную продукцию за последнюю неделю в среднем составило 3,6%. Сильнее всего подешевел картофель — на 7,5%, свекла — на 6%, капуста белокочанная — на 5,9%, бананы — на 4,8%, морковь — на 3,4%, огурцы — на 2,9%, яблоки — на 2,3%, помидоры — на 2,1%, лук репчатый — на 0,2%.

    Помимо сезонного снижения стоимости фруктов и овощей цены упали на яйца куриные — на 1,2%, крупу гречневую — на 0,9%, муку пшеничную — на 0,6%.

    В то же время подорожали сосиски, сардельки и мясные консервы для детского питания — на 0,4%, печенье — на 0,3%, баранина и колбасы вареные — на 0,2%.

    Продолжают дорожать непродовольственные товары первой необходимости. Спички прибавили в цене на 0,9%, мыло туалетное — на 0,4%, пасты зубные — на 0,3%. Зато подгузники подешевели на 0,3%, стиральные порошки — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

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