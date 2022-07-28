Обвиняемый в жестоком убийстве девушки отправлен в СИЗО в Новосибирске. Он рассказал, почему сделал это

В Новосибирске 28 июля на два месяца арестован обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Решение принял Советский районный суд города. В ходе заседания мужчина заявил журналистам, что якобы измена стала причиной его действий. Об этом сообщает NGS.
27-летнего подозреваемого зовут Хушнуд Хамроев, он приехал в Россию несколько лет назад и стал представляться более привычным именем — Роман. В день трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В зале суда Хушнуд был в кроссовках без шнурков.
Издание в своем телеграм-канале приводит диалог подозреваемого с журналистом:
— Вы вину свою признаете?
— Да.
— Сожалеете, раскаиваетесь?
— Да.
— У вас в семье так принято делать с девушками, возлюбленными?
— Не буду отвечать на этот вопрос.
— Почему это произошло? В чем причина?
— Причина?
— Да.
— Измена.
— Вы любили ее?
— Очень.
— А долго встречались?
— Два года.
— А вас не смущало, что она младше вас?
(Нет ответа.)
— Разговаривали с ее родственниками?
— Естественно. С мамой я работал вообще. Всё было хорошо.
— Что бы вы хотели сказать ее родителям?
— Что я могу сказать?
— Можете рассказать, как вы познакомились?
— Это долгая история.
— Почему вы решили покинуть Новосибирск и пределы России [после произошедшего]?
— Я никуда не уезжал.
— Вы знали, что ваша последняя встреча так закончится? Это было спланировано?
— Нет.
— Тогда почему с вами был нож? Вы всегда носите его с собой?
(Отвечает неразборчиво.)
— Вы были пьяны, когда нападали на нее?
— Да. Я был пьяный.
— Вы себя за это простите?
— Не знаю.
Адвокат Хушнуда сообщила, что он не возражает против меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь свободным, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. На основании изложенного суд постановил — избрать меру пресечения гражданину Республики Таджикистан Хамроеву Хушнуду в виде заключения под стражу на два месяца, до 27 сентября», — решил суд.
Убийство было совершено вечером 26 июля на Лесосечной улице в Новосибирске, в районе Нижняя Ельцовка.
Предварительно установлено, что между 17-летней девушкой и 27-летним мужчиной начался словесный конфликт на почве ревности, и он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Она скончалась на месте, он скрылся, но вскоре был задержан. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, с ноября по июнь мать погибшей трижды подавала заявления в полицию — она сообщала, что знакомый угрожает убить ее дочь.