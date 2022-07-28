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    Обвиняемый в жестоком убийстве девушки отправлен в СИЗО в Новосибирске. Он рассказал, почему сделал это

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    6 комментариев

    В Новосибирске 28 июля на два месяца арестован обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Решение принял Советский районный суд города. В ходе заседания мужчина заявил журналистам, что якобы измена стала причиной его действий. Об этом сообщает NGS.

    Фото: НГС
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    27-летнего подозреваемого зовут Хушнуд Хамроев, он приехал в Россию несколько лет назад и стал представляться более привычным именем — Роман. В день трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В зале суда Хушнуд был в кроссовках без шнурков.

    Фото: НГС
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    Издание в своем телеграм-канале приводит диалог подозреваемого с журналистом:

    — Вы вину свою признаете?

    — Да.

    — Сожалеете, раскаиваетесь?

    — Да.

    — У вас в семье так принято делать с девушками, возлюбленными?

    — Не буду отвечать на этот вопрос.

    — Почему это произошло? В чем причина?

    — Причина?

    — Да.

    — Измена.

    — Вы любили ее?

    — Очень.

    — А долго встречались?

    — Два года.

    — А вас не смущало, что она младше вас?

    (Нет ответа.)

    Разговаривали с ее родственниками?

    — Естественно. С мамой я работал вообще. Всё было хорошо.

    — Что бы вы хотели сказать ее родителям?

    — Что я могу сказать?

    — Можете рассказать, как вы познакомились?

    — Это долгая история.

    — Почему вы решили покинуть Новосибирск и пределы России [после произошедшего]?

    — Я никуда не уезжал.

    — Вы знали, что ваша последняя встреча так закончится? Это было спланировано?

    — Нет.

    — Тогда почему с вами был нож? Вы всегда носите его с собой?

    (Отвечает неразборчиво.)

    Вы были пьяны, когда нападали на нее?

    — Да. Я был пьяный.

    — Вы себя за это простите?

    — Не знаю.

    Фото: НГС
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    Адвокат Хушнуда сообщила, что он не возражает против меры пресечения в виде заключения под стражу.

    «Суд считает, что в отношении обвиняемого должна быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку, оставаясь свободным, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. На основании изложенного суд постановил — избрать меру пресечения гражданину Республики Таджикистан Хамроеву Хушнуду в виде заключения под стражу на два месяца, до 27 сентября», — решил суд.

    Убийство было совершено вечером 26 июля на Лесосечной улице в Новосибирске, в районе Нижняя Ельцовка.

    Предварительно установлено, что между 17-летней девушкой и 27-летним мужчиной начался словесный конфликт на почве ревности, и он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Она скончалась на месте, он скрылся, но вскоре был задержан. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, с ноября по июнь мать погибшей трижды подавала заявления в полицию — она сообщала, что знакомый угрожает убить ее дочь.

    Фото: НГС
    Фото: НГС
    Фото: НГС

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    Комментарии 6

    alex_k28 Июл 2022 в 14:40
    безбожник
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