Обвиняемый в жестоком убийстве девушки отправлен в СИЗО в Новосибирске. Он рассказал, почему сделал это

В Новосибирске 28 июля на два месяца арестован обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Решение принял Советский районный суд города. В ходе заседания мужчина заявил журналистам, что якобы измена стала причиной его действий. Об этом сообщает NGS .

27-летнего подозреваемого зовут Хушнуд Хамроев, он приехал в Россию несколько лет назад и стал представляться более привычным именем — Роман. В день трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В зале суда Хушнуд был в кроссовках без шнурков.

— Разговаривали с ее родственниками?

— А вас не смущало, что она младше вас?

— Два года.

— А долго встречались?

— Вы любили ее?

— Почему это произошло? В чем причина?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

— У вас в семье так принято делать с девушками, возлюбленными?

— Вы вину свою признаете?

Издание в своем телеграм-канале приводит диалог подозреваемого с журналистом:

— Естественно. С мамой я работал вообще. Всё было хорошо.



— Что бы вы хотели сказать ее родителям?



— Что я могу сказать?



— Можете рассказать, как вы познакомились?



— Это долгая история.



— Почему вы решили покинуть Новосибирск и пределы России [после произошедшего]?



— Я никуда не уезжал.



— Вы знали, что ваша последняя встреча так закончится? Это было спланировано?



— Нет.



— Тогда почему с вами был нож? Вы всегда носите его с собой?



(Отвечает неразборчиво.)



— Вы были пьяны, когда нападали на нее?



— Да. Я был пьяный.

