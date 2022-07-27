Мать трижды жаловалась в полицию. Что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней в Новосибирске

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей 17-летней девушки в Новосибирске, неоднократно поднимал на нее руку и ревновал по любому поводу. Об этом 27 июля сообщает NGS.ru со ссылкой на знакомых погибшей.
«Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой», — рассказал друг девушки.
«Много раз видела этого парня, чаще всего он был с алкоголем в руках», — говорит подруга убитой. Знакомая девушки отметила, что на днях во время прогулки та рассказала о расставании из-за рукоприкладства парня.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, с ноября по июнь мать погибшей трижды подавала заявления в полицию — она сообщала, что знакомый угрожает убить ее дочь. Однажды она рассказала, что мужчина нанес девушке телесные повреждения.
Было возбуждено дело о побоях, и 22 июня матери девушки выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты не поступили в правоохранительные органы, по этому факту ведется проверка.
По данным полиции, подозреваемый, несколько лет назад приехавший в Россию из Таджикистана, уже был осужден за побои и угрозы убийством. По словам его знакомого, мужчина схватился за нож после расставания с другой девушкой, но не довел дело до конца. В последнее время он работал в местном магазине, и сотрудники отзывались о нем хорошо. Некоторые говорят, что он проявлял повышенный интерес к противоположному полу.
Если предыдущая судимость мужчины не погашена, то сейчас произошел рецидив, отмечает юрист Сергей Егоров. Он полагает, что наказание будет достаточно суровым.
Как писала «Фонтанка», убийство произошло вечером 26 июля на Лесосечной улице. Предварительно установлено, что вечером 26 июля между девушкой и 27-летним мужчиной начался словесный конфликт на почве ревности, и он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Она скончалась на месте, он скрылся, но вскоре был задержан. Мужчина признался в убийстве.