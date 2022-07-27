Мать трижды жаловалась в полицию. Что известно о подозреваемом в убийстве 17-летней в Новосибирске

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей 17-летней девушки в Новосибирске, неоднократно поднимал на нее руку и ревновал по любому поводу. Об этом 27 июля сообщает NGS.ru со ссылкой на знакомых погибшей.

«Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой», — рассказал друг девушки.

«Много раз видела этого парня, чаще всего он был с алкоголем в руках», — говорит подруга убитой. Знакомая девушки отметила, что на днях во время прогулки та рассказала о расставании из-за рукоприкладства парня.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, с ноября по июнь мать погибшей трижды подавала заявления в полицию — она сообщала, что знакомый угрожает убить ее дочь. Однажды она рассказала, что мужчина нанес девушке телесные повреждения.

Было возбуждено дело о побоях, и 22 июня матери девушки выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты не поступили в правоохранительные органы, по этому факту ведется проверка.



По данным полиции, подозреваемый, несколько лет назад приехавший в Россию из Таджикистана, уже был осужден за побои и угрозы убийством. По словам его знакомого, мужчина схватился за нож после расставания с другой девушкой, но не довел дело до конца. В последнее время он работал в местном магазине, и сотрудники отзывались о нем хорошо. Некоторые говорят, что он проявлял повышенный интерес к противоположному полу.

Если предыдущая судимость мужчины не погашена, то сейчас произошел рецидив, отмечает юрист Сергей Егоров. Он полагает, что наказание будет достаточно суровым.

