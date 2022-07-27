Суд арестовал петербурженку за наезд на полицейского. Ее «Рено» охотился на собак

Василеостровский районный суд заключил под стражу жительницу Петербурга, подозреваемую в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает 27 июля объединенная пресс-служба судов. Свою машину она не увидит долго.



По данным следствия, в ночь на 25 июля фигурантка, будучи за рулем Renault Sandero, сбила инспектора ГИБДД у дома 30 по улице Кораблестроителей, в результате чего тот получил травмы. «Фонтанка» рассказывала, что под колесами сотрудник оказался после того, как попросил женщину проследовать в отдел полиции. Там ее ждали за то, что несколько дней назад ее автомобиль преследовал на тротуаре двух чихуа-хуа и мужчину. Все трое остались целы, но для одной из собак побег от агрессивного водителя закончился эпилепсией.