У автомобильно-собачьего конфликта на Морской набережной оказалось женское лицо. Дело кончилось эпилепсией

Владелец двух чихуахуа, которых накануне пытались задавить на Морской набережной в Петербурге, не надеется найти агрессивного водителя. Он обратился в полицию с просьбой оградить проблемный тротуар от машин.

За рулём чёрного «Рено», стоявшего на тротуаре у дома 23, находилась молодая женщина. Собаки мешали проезду дамы. Устав ждать, она нажала на клаксон, тем самым испугав животных. Подробностями произошедшего 24 июля с «Фонтанкой» поделился пострадавший Павел.



«Я подошёл к водительскому стеклу и сделал замечание, что это не проезжая часть, а тротуар. Она стала кричать, что я ей мешаю выехать... Слово в слово: Убери своих (отвратительных. — Прим. ред.) собак! Нервы на пределе, я ударил ей по боковому зеркалу… Опять же дословно: (конец. — Прим. ред.) твоим собакам!» — вспоминает мужчина детали ожесточённой беседы.



Павел рассказал финал истории, который не попал на видео. На кадрах видно, как один пес в страхе пускается наутек, за ним бежит мужчина, а вслед несется «Рено».



По словам Павла, машина едва не нагнала пёсика Майкла (собака коричневого окраса на фото — Прим. ред.). К счастью, на пути автомобиля возник поребрик. «Она попросту стала оттормаживаться, чтобы не врезаться в поребрик. Если бы не он, она бы задавила собаку», — рассказывает владелец. Испуганный питомец скрылся из вида, спустя 15 минут его обнаружили под мусорным баком. В поисках помог проезжавший мимо курьер.

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Родственники бывшей владелицы животного решили усыпить Майкла из-за того, что у хозяйки были проблемы со здоровьем. Павел увидел пост о нём в соцсетях и забрал малыша с собой. Чихуахуа, который прежде редко выходил из дома, боялся улиц и громких звуков. В последние дни он начал привыкать к мегаполису, но теперь всё придётся начинать сначала.

