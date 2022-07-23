На Морской набережной водитель прицельно пытался задавить собак и их хозяина

Конфликт между водителем и пешеходом произошел на Морской набережной в Петербурге: двух собак и их хозяина намеренно пытались задавить.
Видео с места событий 23 июля прислал «Фонтанке» очевидец. На кадрах видно, что мужчина ведет на поводке двух маленьких собак, а машина пытается уехать с тротуара у 21 дома по Морской набережной. Автомобиль отъезжает и подъезжает, словно держа курс на животных. Хозяин подобрал собак, после чего машина врезается уже в него.
читатель «Фонтанки»
Мужчина, судя кадрам, после первого столкновения остался цел. Он стукнул машину, что-то закричал, автомобиль скрылся. Одна из собак осталась на руках у мужчины, вторая пустилась в бега, и ее пришлось догонять. Судя по всему, вдогонку пустился и водитель — видео заканчивается, когда на большой скорости за пешеходом едет машина.