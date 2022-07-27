«Рено» без номеров, который пытался задавить собак на Морской набережной, сбил полицейского

Женщине, гонявшей по тротуару Васильевского острова собак и хозяина, всё же удалось задавить человека. От её «Рено Сандеро» не спасся полицейский, но пока автомобилисты и пешеходы могут выдохнуть.



О задержании водителя чёрной машины из видео, разлетевшегося по новостным лентам и соцсетям четыре дня назад, 27 июля сообщает Следственный комитет по Петербургу. За рулём «Рено» без номеров была 32-летняя местная жительница, в багаже которой коллекция административных правонарушений.

