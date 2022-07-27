«Рено» без номеров, который пытался задавить собак на Морской набережной, сбил полицейского

Женщине, гонявшей по тротуару Васильевского острова собак и хозяина, всё же удалось задавить человека. От её «Рено Сандеро» не спасся полицейский, но пока автомобилисты и пешеходы могут выдохнуть.
О задержании водителя чёрной машины из видео, разлетевшегося по новостным лентам и соцсетям четыре дня назад, 27 июля сообщает Следственный комитет по Петербургу. За рулём «Рено» без номеров была 32-летняя местная жительница, в багаже которой коллекция административных правонарушений.
«Фонтанка» 23 июля показывала, как автомобиль преследовал на тротуаре двух чихуахуа и мужчину. Все трое остались целы, но для одной из собак побег от агрессивного водителя закончился эпилепсией.
Тот же «Рено Сандеро» с наклейкой в виде пиццы отличился в Приморском районе города в начале месяца. По словам автора видео, вела машину, заставившую понервничать других участников движения, также женщина.
Сотрудники ДПС по Василеостровскому району остановили «Рено» на улице Кораблестроителей, 30, вечером 24 июля. Сидевшая за рулём женщина действовала по отработанной схеме и в ответ на приглашение в отдел для оформления протокола за лихачества на тротуаре наехала на одного из сотрудников, причинив ему различные повреждения.
Этим она обеспечила себе уже уголовное дело. Петербурженка задержана, ей вменяют неопасное для жизни применение насилия в отношении полицейского. Следственный комитет готовит ходатайство о её аресте.