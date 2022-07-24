«Рено» без номеров, который пытался задавить собак на Морской набережной, отличился в Приморском районе. За рулем была женщина

Черный «Рено Сандеро» без номеров заставил изрядно понервничать водителей в Приморском районе Петербурга. Женщина за рулем автомобиля отличается своеобразной манерой вождения и вольной трактовкой ПДД. Точно такой же автомобиль накануне пытался задавить двух собак на Морской набережной.
Видеозапись, на которой «Рено» за очень короткий промежуток времени устраивает минимум две аварийные ситуации, появилась в паблике «ДТП и ЧП» 24 июля. Автор видео уточнил, что запись была сделана 7 июля на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. За рулем, по его словам, также была женщина.
Едва не лишившийся своих питомцев петербуржец рассказал, что машина — точная копия авто его обидчицы и имеет характерный отличительный признак в виде наклейки пиццы.