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    «Рено» без номеров, который пытался задавить собак на Морской набережной, отличился в Приморском районе. За рулем была женщина

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    Черный «Рено Сандеро» без номеров заставил изрядно понервничать водителей в Приморском районе Петербурга. Женщина за рулем автомобиля отличается своеобразной манерой вождения и вольной трактовкой ПДД. Точно такой же автомобиль накануне пытался задавить двух собак на Морской набережной.

    Видеозапись, на которой «Рено» за очень короткий промежуток времени устраивает минимум две аварийные ситуации, появилась в паблике «ДТП и ЧП» 24 июля. Автор видео уточнил, что запись была сделана 7 июля на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. За рулем, по его словам, также была женщина.

    Едва не лишившийся своих питомцев петербуржец рассказал, что машина — точная копия авто его обидчицы и имеет характерный отличительный признак в виде наклейки пиццы.

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