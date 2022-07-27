Суд по делу Шевчука назначен на начало августа

Лидера «ДДТ» Юрия Шевчука будут судить за дискредитацию российской армии. Пропутешествовав два месяца между городами, его дело осело в суде Уфы.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики Башкортостан 27 июля, материалы об административном правонарушении в отношении Шевчука приняты к производству, заседание назначено на 11 часов утра 5 августа.



Картотека Советского районного суда Уфы, куда два дня назад вернулся протокол, подтверждает принятие к производству, но дата начала рассмотрения отличается. На сайте сказано, что заседание начнётся в 10:30 утра 12 августа.

