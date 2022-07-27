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    Суд по делу Шевчука назначен на начало августа

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    Лидера «ДДТ» Юрия Шевчука будут судить за дискредитацию российской армии. Пропутешествовав два месяца между городами, его дело осело в суде Уфы.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики Башкортостан 27 июля, материалы об административном правонарушении в отношении Шевчука приняты к производству, заседание назначено на 11 часов утра 5 августа.

    Картотека Советского районного суда Уфы, куда два дня назад вернулся протокол, подтверждает принятие к производству, но дата начала рассмотрения отличается. На сайте сказано, что заседание начнётся в 10:30 утра 12 августа.

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    Лидеру «ДДТ» вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в столице Башкортостана, где он обратился к залу с пламенной речью о том, что такое Родина.

    Дела об административных правонарушениях рассматриваются по месту их совершения, то есть судить музыканта предполагалось в Уфе. 19 мая Советский райсуд города получил протокол вместе с ходатайством Шевчука о суде по месту жительства, и материалы первый раз поехали в Петербург.

    Дзержинский райсуд города на Неве за них не взялся из-за огрехов при составлении. Протокол вернули авторам. Полиция Уфы оформила бумаги по-новому и снова переправила их в Петербург, несмотря на то, что Шевчук ходатайство о рассмотрении по месту жительства не обновил. Без письменно выраженного желания музыканта судить его должны в Уфе, при условии, что исправленный протокол удовлетворит местный суд. Процессуальных ошибок, не позволяющих начать процесс, в материалах, судя по всему, там не нашли.

    Обновление:

    Как уточнили «Фонтанке», опечатка закралась в карточку дела Шевчука, первое заседание пройдёт 5 августа.

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