Дело Шевчука замкнуло второй круг. Материалы из Петербурга вернулись в Уфу

Протокол в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука вернулся на «родину» речи музыканта, в которой полиция услышала дискредитацию российской армии. Материалы путешествуют между городами третий месяц.



О поступлении дела Шевчука 25 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкортостана. Его зарегистрировал Советский суд Уфы, материала готовятся передать судье, который примет решение о том, принимать или не принимать дело к производству.