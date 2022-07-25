Дело Шевчука замкнуло второй круг. Материалы из Петербурга вернулись в Уфу

Протокол в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука вернулся на «родину» речи музыканта, в которой полиция услышала дискредитацию российской армии. Материалы путешествуют между городами третий месяц.
О поступлении дела Шевчука 25 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкортостана. Его зарегистрировал Советский суд Уфы, материала готовятся передать судье, который примет решение о том, принимать или не принимать дело к производству.
Первый раз протокол в отношении музыканта регистрировали 19 мая, рассматривать его не стали — Шевчук тогда ходатайствовал о разбирательстве по месту жительства, то есть в Петербурге.
К производству в Дзержинском суде Петербурга материалы не приняли из-за огрехов при составлении. Полиция Уфы, получив бумаги обратно, поработала над ошибками, продемонстрировала результат судье Дзержинского райсуда, но зря: Шевчук об этом не просил и, возможно, не видел переписанный протокол вовсе.
Лидеру «ДДТ» вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в столице Башкортостана, где он обратился к залу с пламенной речью о том, что такое Родина. Шевчук позднее рассказал о подробностях случившегося.