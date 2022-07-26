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    Экономика и санкции

    Блокада транзита через Литву прорвана. В Калининград пришли первые вагоны с цементом

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    3 комментария

    В Калининград из России транзитом через Литву прибыли первые 60 вагонов с цементом. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова.

    Ранее железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что снято 80% ограничений, но нужно «давить дальше».

    13 июля Еврокомиссия постановила, что железнодорожный транзит в Калининград товаров мирного назначения не запрещен, однако их перевозки должны быть предметом «целенаправленного, пропорционального и эффективного контроля» со стороны государств ЕС.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждали, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары.

    7 июля власти Литвы     заявили, что не пойдут на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли. 11 июля они перечислили запрещённые товары, в список попали цемент, алкоголь, промышленные химикаты, уголь и другое сырье.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жесткими мерами, если проблема не будет решена в ближайшее время.

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    Комментарии 3

    Narrativ26 Июл 2022 в 21:20
    что значит « блокада прорвана»? Танками прорывали или пехотой? Или бронепоезда послали?
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