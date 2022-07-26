Блокада транзита через Литву прорвана. В Калининград пришли первые вагоны с цементом

В Калининград из России транзитом через Литву прибыли первые 60 вагонов с цементом. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова.



Ранее железные дороги Литвы возобновили транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что снято 80% ограничений, но нужно «давить дальше».

