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    Экономика и санкции

    Литва перечислила товары, которые запретила перевозить транзитом в Калининград

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    Власти Литвы обнародовали сроки запрета на ввоз товаров, транзит которых прекращён через территорию страны в Калининградскую область согласно санкциям Евросоюза. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Reuters.

    Как пишет агентство со ссылкой на представителя литовской таможни, с 10 июля в Калининград через Литву нельзя будет провозить цемент, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе, с 10 августа — уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — нефть, с февраля — нефтепродукты.

    Напомним, с 18 июня официальный Вильнюс заявил о прекращении транзита в Калининградскую область стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 % от всего объёма перевозок.

    Ранее список товаров, запрещённых к ввозу и вывозу из России, обнародовали власти Эстонии.

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