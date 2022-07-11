Литва перечислила товары, которые запретила перевозить транзитом в Калининград

Власти Литвы обнародовали сроки запрета на ввоз товаров, транзит которых прекращён через территорию страны в Калининградскую область согласно санкциям Евросоюза. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Reuters.



Как пишет агентство со ссылкой на представителя литовской таможни, с 10 июля в Калининград через Литву нельзя будет провозить цемент, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе, с 10 августа — уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — нефть, с февраля — нефтепродукты.

