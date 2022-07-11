В Эстонии запрещают ввоз и вывоз в Россию ряда товаров

С понедельника, 11 июля, в Эстонию нельзя ввозить из России, а также вывозить некоторые товары.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, «запрет связан с принятыми ЕС санкциями». Он распространяется и на частных лиц.
В частности, в списке запрещённых к ввозу товаров среди прочих указаны:
- крепкие спиртные напитки (водка, ликёры, джин и пр.);
- икра;
- древесина и изделия из неё;
- мебель и её части (старая и новая);
- пневматические шины (новые);
- тара — стеклянные бутылки и банки;
- цемент.
Из Эстонии в Россию нельзя везти:
- бытовую электронику дороже 750 евро (смартфоны, ноутбуки и пр.), исключая личные вещи, например используемый смартфон;
- предметы стоимостью свыше 300 евро;
- наличные деньги в сумме свыше той, что требуется для поездки.
Требование не распространяется на личные вещи (одежда, сумка
Эстонский налогово-таможенный департамент напомнил, что юрлица, нарушающие международные санкции, могут получить штраф, а физлица — штраф и лишение свободы до 5 лет.
Напомним, с 15 июля можно свободно поехать в Финляндию и Эстонию — жители Петербурга на низком старте. Как и когда лучше пересекать границу, что разрешено ввозить и вывозить, читайте в материале «Фонтанки».