В Эстонии запрещают ввоз и вывоз в Россию ряда товаров

С понедельника, 11 июля, в Эстонию нельзя ввозить из России, а также вывозить некоторые товары.



Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, «запрет связан с принятыми ЕС санкциями». Он распространяется и на частных лиц.



В частности, в списке запрещённых к ввозу товаров среди прочих указаны:

