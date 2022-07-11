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    В Эстонии запрещают ввоз и вывоз в Россию ряда товаров

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    11 комментариев

    С понедельника, 11 июля, в Эстонию нельзя ввозить из России, а также вывозить некоторые товары.

    Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, «запрет связан с принятыми ЕС санкциями». Он распространяется и на частных лиц.

    В частности, в списке запрещённых к ввозу товаров среди прочих указаны:

    • крепкие спиртные напитки (водка, ликёры, джин и пр.);
    • икра;
    • древесина и изделия из неё;
    • мебель и её части (старая и новая);
    • пневматические шины (новые);
    • тара — стеклянные бутылки и банки;
    • цемент.

    Из Эстонии в Россию нельзя везти:

    • бытовую электронику дороже 750 евро (смартфоны, ноутбуки и пр.), исключая личные вещи, например используемый смартфон;
    • предметы стоимостью свыше 300 евро;
    • наличные деньги в сумме свыше той, что требуется для поездки.

    Требование не распространяется на личные вещи (одежда, сумка и т. п.).

    Эстонский налогово-таможенный департамент напомнил, что юрлица, нарушающие международные санкции, могут получить штраф, а физлица — штраф и лишение свободы до 5 лет.

    Напомним, с 15 июля можно свободно поехать в Финляндию и Эстонию — жители Петербурга на низком старте. Как и когда лучше пересекать границу, что разрешено ввозить и вывозить, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 11

    Гера-Фотич11 Июл 2022 в 09:10
    Только вино и пиво?
    +0-0
    Evil_Dogooder11 Июл 2022 в 08:45
    Особенно интересно про ввоз наличных обратно. В условиях, когда карты работают только юнион-пей, да и то через пень-колоду, ещё и налом не подстраховаться. Потому что, очевидно, если вы взяли с собой хотя бы 500 евро "на всякий случай", но не потратили их и везёте обратно, то на таможне спросят: "зачем вам 500 евро для возвращения домой в Санкт-Петербург?" — и конфискуют. А так добро пожаловать руссо туристо, конечно, все дела, то да сё.
    +0-0
    Otkating11 Июл 2022 в 07:55
    "Правительство Германии призвало сократить потребление энергии на подогрев открытых частных бассейнов. Несчастные немцы, докатились… У нас нет такого в России и никогда не будет! У нас нет проблем с газом и электричеством!…
    А что такое «открытый частный бассейн»?"
    +0-0
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