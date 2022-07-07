Литва не даст согласие на «зеленые коридоры» для транзита грузов в Калининград

Власти Литвы не пойдут на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли. Об этом 7 июля заявила советник президента республики Аста Скайсгирите.
«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», — заявила она (цитата по ТАСС).
Ранее власти Калининградской области предложили варианты решения проблемы: добиться изменений в пакете санкций через МИД, связать регион со страной новым морским маршрутом или ответить на запрет транзита.
Глава Калининградской области Антон Алиханов 4 июля заявил, что власти региона подготовили и направили в Москву список ответных мер на запрет транзита через Литву.