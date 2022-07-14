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    Литва согласилась с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград. Губернатор Алиханов считает, что «нужно давить дальше»

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    Литва согласилась с рекомендациями Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область. Об этом 14 июля заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80 % ограничений. Однако, по его мнению, «нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью». Глава региона отметил, что автомобильный транзит подсанкционных товаров всё ещё не разрешен.

    «Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Однако премьер-министр Литвы Шимоните заявила, что страны не смогут вернуться к транзиту, который был до 16 июня. Литовские власти планируют сохранить ограничения на торговые перевозки, пока разрабатываются правила возобновления транзита.

    «Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами», — сказала она.

    Накануне Еврокомиссия опубликовала разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область. Из документа следует, что железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля и ряда условий.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

    7 июля, напомним, власти Литвы     заявили, что не пойдут на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли. 11 июля они перечислили запрещённые товары.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жесткими мерами, если проблема не будет решена в ближайшее время.

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