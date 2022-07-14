Литва согласилась с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград. Губернатор Алиханов считает, что «нужно давить дальше»

Литва согласилась с рекомендациями Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область. Об этом 14 июля заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что рекомендации Еврокомиссии сняли более
«Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Однако премьер-министр Литвы Шимоните заявила, что страны не смогут вернуться к транзиту, который был до 16 июня. Литовские власти планируют сохранить ограничения на торговые перевозки, пока разрабатываются правила возобновления транзита.
«Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами», — сказала она.
Накануне Еврокомиссия опубликовала разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область. Из документа следует, что железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля и ряда условий.