Литва согласилась с рекомендациями ЕК по транзиту в Калининград. Губернатор Алиханов считает, что «нужно давить дальше»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80 % ограничений. Однако, по его мнению, «нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью». Глава региона отметил, что автомобильный транзит подсанкционных товаров всё ещё не разрешен.

Литва согласилась с рекомендациями Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининградскую область. Об этом 14 июля заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

«Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться», — сказал он (цитата по РИА Новости ).

Однако премьер-министр Литвы Шимоните заявила, что страны не смогут вернуться к транзиту, который был до 16 июня. Литовские власти планируют сохранить ограничения на торговые перевозки, пока разрабатываются правила возобновления транзита.



«Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами», — сказала она.

