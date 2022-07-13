Еврокомиссия опубликовала разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область

Еврокомиссия опубликовала 13 июля разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область. Из документа следует, что железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля и ряда условий.



В разъяснениях уточняется, что российским автотранспортным предприятиям запрещается перевозить товары по территории ЕС, в частности транзитом.



«Запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом», — говорится в документе.

