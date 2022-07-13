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    Еврокомиссия опубликовала разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область

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    Еврокомиссия опубликовала 13 июля разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область. Из документа следует, что железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля и ряда условий.

    В разъяснениях уточняется, что российским автотранспортным предприятиям запрещается перевозить товары по территории ЕС, в частности транзитом.

    «Запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом», — говорится в документе.

    Однако транзит санкционых товаров автотранспортом все равно не допускается. Также ЕК указала, что транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен для всех способов транзита.

    «При этом страны-члены сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль», — подчеркивается в разъяснениях.

    Запрет транзита был введён Литвой с 18 июня. В Евросоюзе утверждают, что речь о блокаде Калининграда не идет — нельзя перевозить только санкционные товары. При этом в Еврокомиссии, по данным СМИ, уже заговорили о возможном снятии ограничений: в Европе опасаются эскалации конфликта.

    7 июля, напомним, власти Литвы заявили, что не пойдут на установление «зеленых коридоров» для транзита грузов в Калининградскую область через свои земли. 11 июля они перечислили запрещённые товары.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жесткими мерами, если проблема не будет решена в ближайшее время.

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