Еврокомиссия опубликовала разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область

Еврокомиссия опубликовала 13 июля разъяснение по транзиту товаров в Калининградскую область. Из документа следует, что железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля и ряда условий.
В разъяснениях уточняется, что российским автотранспортным предприятиям запрещается перевозить товары по территории ЕС, в частности транзитом.
«Запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом», — говорится в документе.
Однако транзит санкционых товаров автотранспортом все равно не допускается. Также ЕК указала, что транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен для всех способов транзита.
«При этом страны-члены сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль», — подчеркивается в разъяснениях.