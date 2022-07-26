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    В МИД Финляндии ответили, как часто отказывают россиянам в визе

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    2 комментария

    Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам составляет 12% от поданных заявок. Об этом 26 июля заявил глава консульского отдела министерства иностранных дел страны Юсси Таннер.

    «Доля отрицательных заявок в России составляет 12 процентов, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По его словам, в основном получить отказ можно из-за того, что основным пунктом назначения заявителя является не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны. Он также добавил, что МИД готов работать над снижением количества выдаваемых виз в зависимости от решений финских властей.

    Ранее замглавы консульского отдела МИД Финляндии Леена Лиукконен сообщила, что сейчас Суоми в день получает около 1 тысячи заявлений от россиян на визы.

    В СМИ в последнее время появляются слухи о том, что Финляндия якобы больше не будет выдавать визы гражданам РФ. Распространяющиеся панические сообщения основаны на высказываниях представителей некоторых партий Суоми. Посольство данную информацию опровергло, но МИД выразил готовность к ужесточению визовой политики. В Кремле предупредили об ответной реакции в случае запретов выдачи виз.

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    Комментарии 2

    Akabos26 Июл 2022 в 18:25
    Ну, это средняя температура по больнице.
    В северо-западном регионе отказов меньше.
    +0-0
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