В МИД Финляндии ответили, как часто отказывают россиянам в визе

Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам составляет 12% от поданных заявок. Об этом 26 июля заявил глава консульского отдела министерства иностранных дел страны Юсси Таннер.



«Доля отрицательных заявок в России составляет 12 процентов, то есть сейчас отклоняется примерно каждая восьмая. С начала года эта доля увеличилась в десять раз», — сказал он (цитата по РИА Новости).



По его словам, в основном получить отказ можно из-за того, что основным пунктом назначения заявителя является не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны. Он также добавил, что МИД готов работать над снижением количества выдаваемых виз в зависимости от решений финских властей.

