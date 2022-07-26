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    РИА Новости: Пронюшкин, ошибочно сообщивший о смерти Жириновского, не будет делегирован в Совфед

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    3 комментария

    Сенатор Александр Пронюшкин, с октября 2018 года представляющий в верхней палате исполнительную власть Владимирской области, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре этого года после выборов губернатора этой области, сообщает 26 июля РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.

    «Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым», — сказал собеседник агентства.

    25 марта сенатор Пронюшкин ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пост появился в его телеграм-канале, а затем был удалён. Пронюшкин объяснил, что информация случайно попала в канал при пересылке, и обещал, что виновные будут наказаны. ЛДПР после этого выступила с опровержением и начала внутреннее расследование.

    Владимир Жириновский скончался 6 апреля.

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    Комментарии 3

    Komarinsk201926 Июл 2022 в 10:11
    Уж лучше бы не вспоминали об этой истории с ошибочной новостью и расследованием. Выглядят мелочными неумными людьми, которым нечем заняться
    +0-0
    Кот Ученый26 Июл 2022 в 09:41
    За него все его фамилия говорит))
    +0-0
    Заливщик голосовых планок26 Июл 2022 в 09:13
    Так. Володин, безошибочно сообщивший, значит будет?
    +0-0
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