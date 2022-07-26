РИА Новости: Пронюшкин, ошибочно сообщивший о смерти Жириновского, не будет делегирован в Совфед

Сенатор Александр Пронюшкин, с октября 2018 года представляющий в верхней палате исполнительную власть Владимирской области, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре этого года после выборов губернатора этой области, сообщает 26 июля РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.



«Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым», — сказал собеседник агентства.

