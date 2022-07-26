РИА Новости: Пронюшкин, ошибочно сообщивший о смерти Жириновского, не будет делегирован в Совфед

Сенатор Александр Пронюшкин, с октября 2018 года представляющий в верхней палате исполнительную власть Владимирской области, не будет делегирован в Совет Федерации в сентябре этого года после выборов губернатора этой области, сообщает 26 июля РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.
«Пронюшкина нет в тройке сенаторов, предложенных врио губернатора области Александром Авдеевым», — сказал собеседник агентства.
25 марта сенатор Пронюшкин ошибочно сообщил о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Пост появился в его телеграм-канале, а затем был удалён. Пронюшкин объяснил, что информация случайно попала в канал при пересылке, и обещал, что виновные будут наказаны. ЛДПР после этого выступила с опровержением и начала внутреннее расследование.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля.