«Малая нобелевка» и пощёчина ребёнку. Почему умники ЛНМО стали не нужны петербургским школам

Фото: Иван Петров/«Фонтанка» Поделиться Поделиться





В Петербурге разворачивается скандал в педагогической среде. Частный проект выселяют из государственных площадок. Учредители заявляют об уничтожении уникальной системы образования, подобной которой нет в России, и намекают на подрыв поручений президента. Параллельно в телеграм-каналах всплывает компромат на директора. Он якобы ударил ребёнка и, судя по всему, до сих пор считает, что «морально прав».

Что такое ЛНМО



Лаборатория непрерывного математического образования — это образовательный проект выпускника лицея №239 Ильи Чистякова. В 1992 году он был создан как система научных семинаров и спецкурсов, а затем получил статус экспериментальной образовательной площадки.



С 2011 года ЛНМО работает в школах Адмиралтейского района. Юридически лаборатория относится к дополнительному образованию, но сам Чистяков, а также родители и дети предпочитают называть ЛНМО школой.



Начало учебного года ЛНМО в музее-усадьбе Г. Р. Державина Фото: Иван Петров/«Фонтанка» Поделиться Поделиться





Лаборатория располагается на пяти площадках государственных школ, у каждой — свой профиль: математический, инженерный, гуманитарный, биологический, академический. Всего в классах ЛНМО учится около 600 детей, организация сама проводит набор. У ЛНМО своё расписание и свои педагоги, но оформлены они в городских школах. Зарплату получают из бюджета. ЛМНО платит только за проведение кружков. Дети также формально учатся в городских школах, хотя даже родительские собрания и педсоветы в ЛНМО проводятся отдельно.



«Мы стыковали программы. Например, по ФГОСу в 8-м классе изучают анатомию, в 9-м в рамках углублённой программы мы вводили курс медицинской анатомии, он продолжал прошлогодний курс. По договору взаимодействия, именно мы рекомендовали школе ярких учителей, потому что у частного учреждения есть больше ресурсов на подбор сотрудников», — рассказала заместитель директора ЛНМО Мария Чистякова.

Такая система позволяет готовить учёных чуть ли не со средней школы, считают Чистяковы. На сайте лаборатории говорится, что 1 выпускник ЛНМО стал доктором наук, 24 — кандидатами наук, а более 10 процентов выпускников выбирают карьеру ученого.



За что любят ЛНМО

Родители описывают лабораторию, как современную, инновационную, качественную образовательную площадку, где детям интересно учиться. «Еще нам нравится, что все кружки в одном месте. Нам нужна нестандартная математика, программирование, больше английского. И все это есть в ЛНМО как у организации допобразования. Цена за допобразование небольшая — 10 000 рублей в месяц. За эти деньги мы имеем 10 часов внеурочки в неделю!» — рассказала мама пятиклассника Елена.



Выпускник ЛНМО помогает с проведением биологического конкурса "Естественный отбор" Фото: Иван Петров/«Фонтанка» Поделиться Поделиться





Учитель английского Яна устроилась в школу именно ради работы в ЛНМО. «Я не ощущаю себя учительницей школы (общеобразовательной), я учитель ЛНМО и пришла работать в конкретную школу именно ради ЛНМО. Если ЛНМО там не будет, я уйду, — рассуждает педагог. — Здесь есть место для свободы творчества учителей и детей. Например, для меня важно, чтобы дети свободно выражали себя на английском языке и чтобы он был им полезен. Я провела цикл занятий по математике на английском, мой коллега-математик дал образец канадской олимпиады по математике, и это было их домашнее задание. Это междисциплинарный подход, это не только стандарт по программе (который дети, конечно, тоже усваивают). Получилось бы такое в обычной школе?»



По словам Яны, ЛНМО — это прежде всего сообщество, где и педагогам, и родителям и ученикам важны не занятия по учебнику, а развитие мышления.

Почему городские школы стали выселять ЛНМО

В июле отказались сотрудничать с ЛНМО три школы Адмиралтейского района (№№ 241, 225, 564). Это значит, что лаборатория должна освободить помещения школ. В комитете по образованию организации предложили оформиться в качестве частной школы и снять помещение для занятий.



Фото: Иван Петров/«Фонтанка» Поделиться Поделиться





По словам Марии Чистяковой, финансово ЛНМО такие изменения не потянет, придется поднимать цены. Родители платили 7–10 тысяч в месяц, 10 % учеников занимались бесплатно. По данным СПАРК, чистая прибыль ЛНМО за 2021 год составила 33 тысячи рублей, в 2020-м — 5 млн рублей.



«Сейчас среди государственных задач — скорейшее воспитание нового поколения учёных. Наша модель позволяет государству, не вкладывая никаких ресурсов, кроме компонента, связанного с работой в рамках госплана, на выходе из государственных школ иметь великолепно образованных молодых людей. В рамках нашей модели не нужно ни строить новых зданий, ни открывать учреждений, — говорит Мария Чистякова. — В этом смысле к нам нельзя относится как к бизнес-структуре, которая должна приносить коммерческие деньги, арендные выплаты, потому что мы работаем на гораздо более значимый для страны результат, чем пресловутая аренда, которую мы могли бы платить и в большем размере».



Первой отказалась от сотрудничества с ЛНМО директор 241 школы Галина Тимофеева. Учреждение практически год работало без директора, Тимофеева пришла на работу в мае и начала с проверки документов. По её словам, лаборатория заключила договор аренды на три кабинета с почасовой оплатой с 16:00 до 20:00 ежедневно, кроме воскресенья. По факту ЛНМО занимало значительно больше помещений, дети учились в них полный учебный день.

По словам Тимофеевой, сначала она пыталась договориться с Чистяковыми и разъединить школьную программу и дополнительную, а также объединить на кружках детей из ЛНМО и из общеобразовательных классов. Но не нашла взаимности.

«Мы разговаривали о том, чтобы они остались в рамках дополнительного образования. Они отказываются, у них сам смысл в симбиозе основного и дополнительного. Допустим, им захотелось после второго урока сделать кружок, но в расписании в данный момент стоит другой предмет и это все нужно согласовывать с администрацией, а они хотят делать это всё в таком творческом порыве и так как им нравится, — отметила Тимофеева. — Лицензия у них только на дополнительное образование. То есть они знают, что документы не позволяют им вести ту деятельность, которую они ведут. Тем не менее они на ней настаивают».



Чем известен Чистяков

После того, как СМИ начали активно защищать ЛНМО, в одном из телеграм-каналов появился пост, где Чистяков был назван «гуру секты», среди прочего там говорилось об увольнении из Дворца творчества юных за то, что он «набил морду» ученику.

Историю об увольнении «Фонтанке» подтвердил бывший директор учреждения Владимир Киселёв. По его словам, Чистяков взял у ученика деньги — пару сотен долларов. «Когда ученик потребовал у него вернуть эти деньги, было применено рукоприкладство. Он ударил мальчика по лицу», — отметил Киселёв.

Преподавателя уволили с пометкой в трудовой о поступке, несовместимом с педагогической деятельностью. «Мы его уволили и буквально через месяц я услышал о том, что он работает в Академической гимназии при университете. Я позвонил Вербицкой (с 1994-го по 2008-й ректор СПбГУ. — Прим. ред.) и объяснил ей ситуацию, что, возможно, подписывая приказ, кадровики не обратили внимание на запись в трудовой книжке. В общем, он там недолго задержался, видимо Людмила Алексеевна приняла правильные меры», — рассказал Киселёв.



За время работы во дворце, по словам Киселёва, у Чистякова была ещё одна трагическая история. На Байкале в походе под его руководством погиб ребёнок. Разбирательство вину педагога не установило, однако во дворце Чистякова отстранили от туристической деятельности.

Мария Чистякова сказала, что у директора высокая температура и он не сможет пообщаться по телефону, они находятся не вместе, но она выслушает вопросы. Во время разговора на заднем фоне были слышны реплики мужским голосом и покашливания.

По словам Марии, ребёнок погиб в другом походе, а не у Чистякова. Факт рукоприкладства она отрицать не стала.

— Он ударил ребёнка. Ребёнок этот оскорбил учительницу. Это было в 95-м году, и он давно за это ответил.

— Как сейчас Илья Александрович оценивает этот поступок?

— В нравственном смысле он считает, что был прав, потому что там надо было защищать учительницу. Имейте ввиду, что по нашей информации, тот самый ученик, который тогда был участником этого инцидента, из-за подлого поступка которого Илью Александровича уволили, из-за которого пострадал целый класс, сейчас он уже привлечен за участие в митингах против Навального и за всё прочее. Это очень жёсткий противник государства, власти и так далее.



Чистякова назвала побитого школьника «провокатором, который много раз себя показал» и добавила, что ЛНМО «имеет отношение к прямым национальным интересам России и к прямым задачам, которые ставит Путин». По её словам, история с рукоприкладством вплывает ежегодно — это происки «прямого конкурента в педагогической деятельности».

Илья Чистяков выступает организатором межрегионального Балтийского научно-инженерного конкурса, мероприятие поддерживается, в том числе Смольным, сообщается на его сайте. На краундфандинговых платформах можно найти объявления о сборе средств на проведение конкурса. Ещё один проект Чистякова — Петербургский турнир математиков. Проекты ЛНМО были трижды поддержаны фондом Президентских грантов.

Критика ЛНМО

Конкурентом Чистяковы, вероятно, считают руководителя знаменитого Матцентра, воспитавшего лауреатов премии Филдса Григория Перельмана и Станислава Смирнова, Сергея Рукшина. Рукшин не скрывает скепсиса к достижениям Чистякова в математической среде.



Так, на сайте ЛНМО указано, что Чистяков был руководителем команды школьников Санкт-Петербурга на ХХV-ой Всесоюзной олимпиаде по математике в Смоленске, где команда заняла абсолютное первое место. «Простите, но на Олимпиаде в Смоленске руководителем сборной Ленинграда был я», — говорит Рукшин.



В 2019 году СМИ писали про ученика ЛНМО, который взял «малую Нобелевскую премию». «Не бывает малой нобелевки, вы малой нобелевкой можете назвать любую победу, в любом конкурсе. Нет её, это он сам придумал для выпячивания своих достижений», — отмечает Рукшин.

Петербуржец взял спецприз всемирного конкурса Intel ISEF. 2000 долларов петербургскому школьнику выплатило Американское математическое общество, которому жертвует деньги семья и друзья математика Карла Менгера. Для сравнения, главный приз премии, награду Гордона Мура и 75 тысяч долларов, присудили американскому школьнику Крисику Рамешу за работу о машинном обучении в хирургии позвоночника.

«Для некоторых, может быть, и подходит система, когда в 7 классе начинаешь изучать университетскую программу, но это отдельные гении, которые не вписываются в отдельные системы образования. Построить на этом массовую систему просто невозможно в силу особенностей развития и психологии детей. Сверхинтенсивные нагрузки приводят скорее к тому, что многие из учеников потом отвращаются от занятий наукой. Некоторые уходили, я знаю конкретные примеры, в обычные школы и там обнаруживалось, что они не знают обычной школьной программы, — рассказал Рукшин. — Если бы была технология, которая позволяет в год учить сотни людей так, чтобы они осваивали вузовские программы и делали научные открытия, наверное, эта технология была бы востребована в России и во всем мире. Но поскольку об этом заявляет только сам Чистяков, то значит, такой технологии нет».



Рукшин уточняет, что он говорит только о математике, в других областях он не являтся экспертом.

О серьёзных нагрузках по математике рассказал и выпускник ЛМНО, студент Политеха Алексей Грищенко. «В первые два месяца я получил 23 двойки по математики и завалил экзамен по ней. На мой памяти из школы за неуспеваемость никого не исключали. Втянувшись, следующую сессию я сдал уже на 4–5, — отметил он. — В обычной школе на той же математике я мог почти ничего не делать, там мне было очень легко, программу я усваивал без каких-либо усилий. Поступив в ЛНМО, я не сразу перестроился на новый формат, но как только перестроился сразу все пошло хорошо. В этом очень сильно помогла система, реализованная в ЛНМО. На оценки особого внимания там не обращают, главное — желание учиться. Закончил школу я с пятерками по всем техническим предметам. Придя на первый курс, я понял, что всю программу матанализа за первый семестр я прошел в 9 классе».



Обычно школы соревнуются между собой количеством стобалльных результатов на ЕГЭ. По данным комитета по образованию, в этом году в президентском лицее №239 на максимум сдали экзамены 34 человека, в губернаторском №30 лицее — 16 человек, в 56-й гимназии — 11. Из пяти школ, в которых работает ЛНМО, стобалльники есть только в одной — три человека.



Преподаватели, с которыми поговорила «Фонтанка», охарактеризовали Чистякова, как талантливого педагога, но который делает то, что хочет. По их словам, основную школьную программу ученики ЛНМО усваивают.

Что дальше?

241-я школа считается учреждением с низкими образовательными результатами (несмотря на соседство с ЛНМО). В задачи нового директора Галины Тимофеевой входит подтянуть учеников. Тимофеева сама учитель информатики, она собирается развивать техническое направление. По её словам, к 1 сентября в школе откроется кружок по программированию для подготовки к ЕГЭ, по радиоэлектронике, также детям будут преподавать и углублённую математику. Занятия обещают сделать бесплатными.

«Детям, которые решат остаться, будут предоставлены те же самые кружки, которые предоставляло ЛНМО, — сказала директор. — Конечно, в ЛНМО была своя внутренняя организация процесса обучения. Мы её не будем повторять. Это будет обычная школа по тем правилам и стандартам, которые и обязана школа предоставлять. Будут реализованы те дополнительные программы, которые будут востребованы. Захотят родители схемотехнику, будет схемотехника. Поэтому, с моей точки зрения, дети ничего не потеряют».



Как рассказала «Фонтанке» профильный вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, родители требуют проверить обоснованность отказа школ от продления договоров с ЛНМО. Поэтому во все школы, где работала эта организация, сейчас выходят с инспекцией надзорные органы. Но даже самый первый взгляд на ситуацию, по словам Потехиной, говорит о том, что нарушений много. «Школы шли навстречу дополнительным, не прописанным в договорах пожеланиям ЛНМО, небольшими шагами, постепенно. И конечно, из лучших побуждений, в интересах детей, — отметила Потехина. — А в итоге школа становилась заложником уже накопленных нарушений. К тому же, ЛНМО при малейших попытках школ вернуть договорные отношения в правовое поле начинала угрожать жалобами, репутационными рисками и прочими публичными неприятностями».



Мария Чистякова в беседе с корреспондентом заявила, что по поводу постов в телеграм о биографии Чистякова уже написано заявление в полицию о клевете, копию его не предоставила. Судебными неприятностями она пригрозила также редакции «Фонтанки».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

