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    Еще один голубой МАЗ преждевременно закончил полет в Петербурге. В Колпино он не разошелся с поребриком

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    Уже четвертый автобус МАЗ перевозчика «Домтрансавто» попал в сводку происшествий за несколько недель. В этот раз обошлось без огня.

    читатель «Фонтанки»

    Видео случившегося прислал читатель «Фонтанки» 25 июля, само происшествие случилось в субботу на Рубежном шоссе. Судя по кадрам, автобус довольно сильно пострадал, при этом пассажиров рядом не видно. Этому есть объяснение: как рассказал перевозчик, водитель ехал уже не по маршруту, не справился с управлением и въехал в поребрик. Масса в 12 тонн, вибрация по кузову и свойства противоаварийных стекол сделали свое дело, отсюда и непрезентабельный вид машины.

    Напомним, в конце июня с разницей в несколько дней выгорели два МАЗа того же перевозчика, заставив переживать президента Белоруссии. Причина, предположительно, в утечке масла из системы гидропривода вентилятора. На прошлой неделе еще один МАЗ столкнулся с мотоциклистом, который, выехав на Т-образный перекресток, почему-то продолжил движение вперед.

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