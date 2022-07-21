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    Тяжёлое ДТП с автобусом и мотоциклистом на Типанова «поймала» уличная камера

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Серьёзную аварию с участием автобуса и мотоцикла засняли уличные камеры. Видеозапись была опубликована вечером в четверг в группе «ДТП и ЧП».

    На кадрах от 21 июля видно, как МАЗ сносит байкера, выехавшего на Т-образный перекресток. Из-за удара его откидывает на расстояние.

    «Фонтанка» писала, что в 13:55 у дома 29 по улице Типанова 32-летний водитель автобуса, двигаясь вдоль улицы Типанова от проспекта Космонавтов к Витебскому проспекту, столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего мужчины. Мотоциклиста в крайне тяжелом состоянии увезли реанимацией в больницу на Костюшко.

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