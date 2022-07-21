Столкнувшийся с автобусом на Типанова мотоциклист в крайне тяжелом состоянии

Стали известны подробности тяжелого ДТП с мотоциклом и автобусом в Московском районе Петербурга. Байкера увезла реанимация.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:55 у дома 29 по улице Типанова 32-летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь вдоль улицы Типанова от проспекта Космонавтов к Витебскому проспекту, столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего мужчины.

В результате мотоциклиста в крайне тяжелом состоянии реанимацией увезли в больницу на Костюшко.