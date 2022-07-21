Столкнувшийся с автобусом на Типанова мотоциклист в крайне тяжелом состоянии

Стали известны подробности тяжелого ДТП с мотоциклом и автобусом в Московском районе Петербурга. Байкера увезла реанимация.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:55 у дома 29 по улице Типанова 32-летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь вдоль улицы Типанова от проспекта Космонавтов к Витебскому проспекту, столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего мужчины.
В результате мотоциклиста в крайне тяжелом состоянии реанимацией увезли в больницу на Костюшко.
В ДТП попал автобус 116-го маршрута. В пресс-службе перевозчика ранее сообщили, что, по предварительной информации, мотоциклист пытался повернуть на перекрестке, но он наехал на поребрик и столкнулся с автобусом.