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    Столкнувшийся с автобусом на Типанова мотоциклист в крайне тяжелом состоянии

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    Стали известны подробности тяжелого ДТП с мотоциклом и автобусом в Московском районе Петербурга. Байкера увезла реанимация.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 13:55 у дома 29 по улице Типанова 32-летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь вдоль улицы Типанова от проспекта Космонавтов к Витебскому проспекту, столкнулся с мотоциклом Yamaha под управлением 41-летнего мужчины.

    В результате мотоциклиста в крайне тяжелом состоянии реанимацией увезли в больницу на Костюшко.

    В ДТП попал автобус 116-го маршрута. В пресс-службе перевозчика ранее сообщили, что, по предварительной информации, мотоциклист пытался повернуть на перекрестке, но он наехал на поребрик и столкнулся с автобусом.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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