Байкер «разложился» об автобус на Витебском проспекте и попал в больницу

Серьезная авария с участием мотоцикла и автобуса произошла днем 21 июля в Московском районе Петербурга. Участником стал один из многострадальных новых МАЗов.



На Витебском проспекте, около заправки «Лукойл» на пересечении с улицей Типанова, столкнулись мотоцикл и автобус МАЗ, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». В результате пострадал 41-летний байкер, его на скорой увезли в больницу, пишет очевидец Михаил.