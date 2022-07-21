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    Байкер «разложился» об автобус на Витебском проспекте и попал в больницу

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    Серьезная авария с участием мотоцикла и автобуса произошла днем 21 июля в Московском районе Петербурга. Участником стал один из многострадальных новых МАЗов.

    На Витебском проспекте, около заправки «Лукойл» на пересечении с улицей Типанова, столкнулись мотоцикл и автобус МАЗ, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». В результате пострадал 41-летний байкер, его на скорой увезли в больницу, пишет очевидец Михаил.

    В ДТП попал автобус №116. Этот маршрут обслуживает «Домтрансавто». В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» сообщили, что обстоятельства аварии уточняются, сейчас сотрудники ГИБДД оформляют происшествие. По предварительной информации, мотоциклист хотел повернуть направо на Т-образном перекрестке, но не получилось: он въехал в поребрик и столкнулся с автобусом.

    Отметим, что в начале июня 116-й маршрут уже попадал в новости происшествий: на Витебском проспекте загорелся один из автобусов. Причем, судя по бортовому номеру, сегодняшний побитый и июньский погорелец — из одной партии МАЗов. Это та же модель МАЗ-203947, нашумевшая пожарами, после которых производитель решил отправить в Петербург экспертов из Минска.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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