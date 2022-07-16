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    В Смольном заверили, что контролируют ситуацию с горящими автобусами

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    Четвертый за последнее время случай возгорания пассажирского автобуса в Петербурге не может оставить равнодушными ни горожан, ни власти. В Смольном говорят, что держат ситуацию на контроле.

    «Ситуация с возгоранием автобусов находится на контроле у комитета по транспорту», — отметили там 16 июля.

    В комитете добавили, что к управлению и эксплуатации автобусной техники, работающей на газовом оборудовании, допускаются только обученные водители. С ними также проведен инструктаж на случай ЧП.

    Ранее в субботу на проспекте Королева тушили автобус марки ЛиАЗ-5292. У него выгорел моторный отсек. Пассажиров успели вовремя вывести из салона, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован примерно за 10 минут.

    Этим летом в Петербурге регулярно возгораются голубые газомоторные автобусы. Ранее выгорели два МАЗ перевозчика «Домтрансавто». Случаи не обошел вниманием президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне, как и сегодня, тушили ЛиАЗ-5292 «Третьего парка» на Планерной улице.

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