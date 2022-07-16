В Смольном заверили, что контролируют ситуацию с горящими автобусами

Четвертый за последнее время случай возгорания пассажирского автобуса в Петербурге не может оставить равнодушными ни горожан, ни власти. В Смольном говорят, что держат ситуацию на контроле.
«Ситуация с возгоранием автобусов находится на контроле у комитета по транспорту», — отметили там 16 июля.
В комитете добавили, что к управлению и эксплуатации автобусной техники, работающей на газовом оборудовании, допускаются только обученные водители. С ними также проведен инструктаж на случай ЧП.
Ранее в субботу на проспекте Королева тушили автобус марки ЛиАЗ-5292. У него выгорел моторный отсек. Пассажиров успели вовремя вывести из салона, никто не пострадал. Пожар был ликвидирован примерно за 10 минут.