    Пробки

    2/10

    usd57.39eur57.76
    Сравниваем ценыШестая волна COVIDРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ИКЕА остановила распродажу — некогда доставлять и отдавать самовывоз

    2369
    24 комментария

    Магазины ИКЕА остановили распродажу из-за отсутствия временных интервалов для доставки и самовывоза. Обещают, что это временно.

    Сообщение о приостановке распродажи опубликовано на сайте магазина товаров для дома 22 июля. В ИКЕА обещают, что это мера только на выходные и с понедельника распродажа может возобновиться.

    Ранее продажи были остановлены в Москве и Петербурге. Как и сейчас для всей страны, это объяснялось максимальной нагрузкой на курьерскую службу и службу, которая обеспечивает самовывоз товаров.

    Предполагалось, что онлайн-распродажа начнется 5 июля. Однако на сайте произошел сбой, из-за чего сделать заказы оказалось попросту невозможно. Сама IKEA не комментировала причину. ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что сайт компании искусственно «обваливали» конкуренты. Вечером 7 июля онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась на некоторое время, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. Утром 8 июля компания снова объявила о приостановке. «Фонтанка» писала, что многие покупатели не могут получить уже оплаченные товары.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close
    close