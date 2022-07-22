ИКЕА остановила распродажу — некогда доставлять и отдавать самовывоз

Магазины ИКЕА остановили распродажу из-за отсутствия временных интервалов для доставки и самовывоза. Обещают, что это временно.

Сообщение о приостановке распродажи опубликовано на сайте магазина товаров для дома 22 июля. В ИКЕА обещают, что это мера только на выходные и с понедельника распродажа может возобновиться.

Ранее продажи были остановлены в Москве и Петербурге. Как и сейчас для всей страны, это объяснялось максимальной нагрузкой на курьерскую службу и службу, которая обеспечивает самовывоз товаров.