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    В Турции назвали дату подписания соглашения об экспорте украинского зерна

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    Соглашение об экспорте украинского зерна будет подписано 22 июля в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

    Документ подпишут в 16:30 по московскому времени в присутствии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров по «зерновому вопросу» удалось продвинуться вперед, при этом, по его словам, «не все вопросы еще решены».

    13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по безопасному вывозу украинского зерна из черноморских портов. Во встрече приняли участие военные делегации министерств обороны России, Украины, Турции и делегация ООН.

    Гутерриш позже выразил надежду на то, что стороны уже в ближайшее время смогут подписать соглашение. Он назвал это «чрезвычайно важным шагом в урегулировании продовольственного кризиса».

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