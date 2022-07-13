В Турции заявили о создании координационного центра по вывозу зерна из Украины

Переговоры по зерну между делегациями министерств обороны Турции, России и Украины, а также делегацией ООН в Стамбуле прошли «в позитивной и конструктивной атмосфере». Об этом 13 июля заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu Agency.
По его словам, в Стамбуле будет создан координационный центр с участием представителей всех сторон. Их задача в будущем, в том числе, обеспечивать безопасность судоходства и контролировать грузы, в том числе на перевалочных пунктах.
«Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему», — заявил Хулуси Акар.
Он подчеркнул, что на встрече решили продолжить переговоры на следующей неделе. Ожидается, что во время второго раунда будут подписаны документы и начнется реальная работа.
Ранее о том, что договоренности будут достигнуты в ближайшее время, рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш.