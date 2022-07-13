    Пробки

    1/10

    usd58.53eur58.9
    Скандал с АнанскихПоследняя маршрутка уезжаетПорты теряют грузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Турции заявили о создании координационного центра по вывозу зерна из Украины

    1156
    4 комментария

    Переговоры по зерну между делегациями министерств обороны Турции, России и Украины, а также делегацией ООН в Стамбуле прошли «в позитивной и конструктивной атмосфере». Об этом 13 июля заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu Agency.

    По его словам, в Стамбуле будет создан координационный центр с участием представителей всех сторон. Их задача в будущем, в том числе, обеспечивать безопасность судоходства и контролировать грузы, в том числе на перевалочных пунктах.

    «Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему», — заявил Хулуси Акар.

    Он подчеркнул, что на встрече решили продолжить переговоры на следующей неделе. Ожидается, что во время второго раунда будут подписаны документы и начнется реальная работа.

    Ранее о том, что договоренности будут достигнуты в ближайшее время, рассказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «блефом» утверждения о том, что Россия якобы препятствует вывозу украинского зерна из портов. Он отметил, что такой проблемы «не существует». При этом, по словам главы государства, Киев должен разминировать акваторию, прежде чем вывозить свою сельхозпродукцию.

    Тема поставок украинского зерна на международные рынки будоражит мировое сообщество уже несколько месяцев. В ООН предупреждают, что ситуация может грозить голодом для 13–15 млн человек.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close