ООН: Конфликт на Украине грозит голодом 13–15 миллионам человек

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из-за конфликта на Украине на грани голода могут оказаться 13–15 миллионов человек в мире. Об этом сообщил директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков в интервью РИА Новости, опубликованном 2 июня.



«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли «красную черту» от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13–15 миллионов человек», — сказал Кобяков.

