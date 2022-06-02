ООН: Конфликт на Украине грозит голодом 13–15 миллионам человек

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из-за конфликта на Украине на грани голода могут оказаться 13–15 миллионов человек в мире. Об этом сообщил директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков в интервью РИА Новости, опубликованном 2 июня.
«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли «красную черту» от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13–15 миллионов человек», — сказал Кобяков.
Ситуация была сложной и до украинских событий.
«Следует сказать, что не украинский кризис породил голод на планете, ещё до него цифры уже измерялись сотнями миллионов, но, конечно, он обострил ситуацию. Особенно в странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса или, наоборот, пытались удержаться на краю пропасти, на котором они оказались в силу разных причин: вооруженных конфликтов, пандемии, экономических встрясок, природных и стихийных бедствий», — пояснил глава представительства ФАО в России.
Он подчеркнул важность общих усилий мирового сообщества, для того чтобы «купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности», устранение глубинных причин мирового голода, по его словам, «потребует куда больше усилий, средств и времени».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине.