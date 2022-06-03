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    Путин назвал «блефом» заявления о том, что Россия «не дает» вывозить украинское зерно

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    6 комментариев

    Россия не препятствует вывозу украинского зерна из портов. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал «блефом» подобные утверждения.

    «Это блеф. В мире в год производится примерно 800 млн тонн пшеницы. Украина готова экспортировать 20 млн тонн – это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24». «Что касается вывоза украинского зерна, то мы не препятствуем этому», – заверил Путин.

    По его словам, есть несколько способов вывезти зерно из Украины:

    • через порты, которые находятся под контролем Киева (Одесса и близлежащие порты): «Нет никаких проблем, они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты»;
    • порты под российским контролем (Азовское море, Бердянск, Мариуполь);
    • через Дунай и Румынию, Венгрию или Польшу;
    • самый простой и дешевый способ – через Белоруссию: «Но для этого нужно снимать санкции» с Минска.

    «Проблем с вывозом зерна с Украины не существует», – подчеркнул Путин.

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    Комментарии (6)

    Савва Морозов
    Да и так понятно - не даёт поставить оружие на кораблях. Дураки только местные дошколята.
    Денеб
    Значит, правда.....в переводе с лубянского на русский......
    X-кот
    Да ладно?! совсем-совсем? Правда?
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