Путин назвал «блефом» заявления о том, что Россия «не дает» вывозить украинское зерно

Россия не препятствует вывозу украинского зерна из портов. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин. Он назвал «блефом» подобные утверждения.
«Это блеф. В мире в год производится примерно 800 млн тонн пшеницы. Украина готова экспортировать 20 млн тонн – это 2,5%. Если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%, то это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – сказал президент в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24». «Что касается вывоза украинского зерна, то мы не препятствуем этому», – заверил Путин.
По его словам, есть несколько способов вывезти зерно из Украины:
- через порты, которые находятся под контролем Киева (Одесса и близлежащие порты): «Нет никаких проблем, они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты»;
- порты под российским контролем (Азовское море, Бердянск, Мариуполь);
- через Дунай и Румынию, Венгрию или Польшу;
- самый простой и дешевый способ – через Белоруссию: «Но для этого нужно снимать санкции» с Минска.
«Проблем с вывозом зерна с Украины не существует», – подчеркнул Путин.