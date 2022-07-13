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    Боевые действия на Украине

    Гутерриш надеется, что Россия, Украина, Турция и ООН достигнут соглашения по «зерновому вопросу»

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    Генеральный секретарь ООН выразил надежду, что новая четырехсторонняя встреча по «зерновому вопросу» с Россией, Украиной и Турцией состоится на следующей неделе, и сторонам удастся достигнуть соглашения.

    По его словам, на переговорах в Стамбуле был сделан очень важный шаг, но для заключения договора и преодоления ситуации с продовольствием нужно сделать больше.

    «Мы надеемся, что сможем вновь собраться довольно скоро, на следующей неделе, и, надеюсь, мы сможем достичь окончательного соглашения [по вывозу зерна]. <…> Мы не должны переоценивать значение этого соглашения, это чрезвычайно важный шаг в урегулировании продовольственного кризиса, но в ближайшей перспективе я не вижу возможности заключения мирного соглашения [между Россией и Украиной]», — сказал Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле.

    Генсек отметил, что состоявшаяся встреча продемонстрировала способность сторон поддерживать конструктивный диалог, при этом для мира «предстоит проделать долгий путь».

    Первые переговоры по безопасному вывозу украинского зерна из черноморских портов состоялись в Стамбуле 13 июля. В них приняли участие военные делегации министерств обороны России, Украины, Турции и делегация ООН. Встреча проходила в закрытом режиме и продолжалась почти три часа.

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