Гутерриш надеется, что Россия, Украина, Турция и ООН достигнут соглашения по «зерновому вопросу»

Генеральный секретарь ООН выразил надежду, что новая четырехсторонняя встреча по «зерновому вопросу» с Россией, Украиной и Турцией состоится на следующей неделе, и сторонам удастся достигнуть соглашения.



По его словам, на переговорах в Стамбуле был сделан очень важный шаг, но для заключения договора и преодоления ситуации с продовольствием нужно сделать больше.



«Мы надеемся, что сможем вновь собраться довольно скоро, на следующей неделе, и, надеюсь, мы сможем достичь окончательного соглашения [по вывозу зерна]. <…> Мы не должны переоценивать значение этого соглашения, это чрезвычайно важный шаг в урегулировании продовольственного кризиса, но в ближайшей перспективе я не вижу возможности заключения мирного соглашения [между Россией и Украиной]», — сказал Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле.

