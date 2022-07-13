Переговоры России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле по вывозу зерна завершились

В Стамбуле закончилась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны России, Украины, Турции и делегации ООН по безопасному вывозу зерна из черноморских портов. Об этом рассказало 13 июля турецкое военное ведомство.
Встреча проходила в закрытом режиме и продолжалась почти три часа.
Заявлений сторон пока нет.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российская делегация подготовила пакет предложений «по скорейшему практическому решению данного вопроса». Однако он не раскрыл подробности инициатив Москвы.