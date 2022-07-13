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    Боевые действия на Украине

    Переговоры России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле по вывозу зерна завершились

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    В Стамбуле закончилась четырехсторонняя встреча военных делегаций министерств обороны России, Украины, Турции и делегации ООН по безопасному вывозу зерна из черноморских портов. Об этом рассказало 13 июля турецкое военное ведомство.

    Фото: Минобороны Турции
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    Встреча проходила в закрытом режиме и продолжалась почти три часа.

    Заявлений сторон пока нет.

    Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российская делегация подготовила пакет предложений «по скорейшему практическому решению данного вопроса». Однако он не раскрыл подробности инициатив Москвы.

    Фото: Минобороны Турции

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «блефом» утверждения о том, что Россия якобы препятствует вывозу украинского зерна из портов. Он отметил, что такой проблемы «не существует». При этом, по словам главы государства, Киев должен разминировать акваторию, прежде чем вывозить свою сельхозпродукцию.

    Тема поставок украинского зерна на международные рынки будоражит мировое сообщество уже несколько месяцев. В ООН предупреждают, что ситуация может грозить голодом для 13–15 млн человек.

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