Минобороны Турции показало, как идут переговоры с Россией, Украиной и ООН по зерну

В Стамбуле уже около двух часов продолжаются четырехсторонние переговоры между представителями Турции, России, Украины и ООН по вопросам поставок украинского зерна на мировые рынки из черноморских портов. Несмотря на то что встреча проходит в закрытом режиме, турецкое Минобороны показало снимки с мероприятия.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса [организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов]», — сказал 13 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, не раскрывая подробности инициатив Москвы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «блефом» утверждения о том, что Россия якобы препятствует вывозу украинского зерна из портов. Он отметил, что такой проблемы «не существует». При этом, по словам главы государства, Киев должен разминировать акваторию, прежде чем вывозить свою сельхозпродукцию.



Тема поставок украинского зерна на международные рынки будоражит мировое сообщество уже несколько месяцев. В ООН предупреждают, что ситуация может грозить голодом для 13–15 млн человек.

