МИД РФ: Россия гарантирует безопасность судов из портов Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии связи между специальной военной операцией России на Украине и продовольственным кризисом. Об этом он сообщил 23 июня по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

«Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько лет назад, и начался он не сегодня и не вчера, тоже пару лет назад, когда западные страны стали проводить весьма неосмотрительную популистскую политику в сфере финансов», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).



По его словам, усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно увенчались бы успехом, если бы Киев решил проблему разминирования портов. Попытки создать для этого международную коалицию, отметил он, нацелены на то, чтобы «осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН».

«Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов», — заявил Лавров.

