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    МИД РФ: Россия гарантирует безопасность судов из портов Украины

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    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии связи между специальной военной операцией России на Украине и продовольственным кризисом. Об этом он сообщил 23 июня по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

    «Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько лет назад, и начался он не сегодня и не вчера, тоже пару лет назад, когда западные страны стали проводить весьма неосмотрительную популистскую политику в сфере финансов», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

    По его словам, усилия ООН и Турции по вывозу украинского зерна давно увенчались бы успехом, если бы Киев решил проблему разминирования портов. Попытки создать для этого международную коалицию, отметил он, нацелены на то, чтобы «осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН».

    «Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов», — заявил Лавров.

    По словам российского министра, в том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор.

    Попытки «сделать вселенскую трагедию» за счёт того количества зерна, которое остаётся на Украине, по мнению Лаврова, — «абсолютно нечистоплотная линия», поскольку оно составляет меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других зерновых культур.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал «блефом» утверждения о том, что Россия якобы препятствует вывозу украинского зерна из портов. Он назвал минимум четыре разных способа это сделать.

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    Комментарии (5)

    Ushat Pomoev
    "- Ну, что Вы, сэр: не надо открывать Ваши карты. Здесь все джентльмены, здесь верят на слово!
    И вот с этого момента поручику просто сказочно поперло!!" (с)
    dragvs
    «Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину» - МИД РФ.
    над рекой Невой стоит дурман
    Помниться Россия уже гарантировала Украине и территориальную целостность и ненападение.
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