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    Экономика и санкции

    ЕС ввел санкции против Сбербанка и мотоклуба «Ночные волки»

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    Евросоюз внес в черный список российский Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки». Об этом 21 июля сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией», — заявил он (цитата по ТАСС).

    Ранее глава «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург) рассказал, что несколько дней назад прошли обыски в домах членов мотоклуба, живущих в Европе.

    В конце мая ЕС решил отключить Сбербанк от системы SWIFT. Кредитная организация не увидела в этом угроз для своей работы. По данным Reuters, новые санкции подразумевают, что теперь активы Сбера будут заморожены, за исключением тех, что необходимы для сделок, касающихся торговли и транспортировки продовольствия.

    Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций запретил импорт золота и ювелирных изделий из России. При этом есть и ряд ослаблений, например снятие запрета на поставки в РФ ряда товаров и услуг для авиаотрасли и вывод из-под ограничений сделок, касающихся сельхозпродукции и транспортировки нефти.

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