ЕС ввел санкции против Сбербанка и мотоклуба «Ночные волки»

Евросоюз внес в черный список российский Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки». Об этом 21 июля сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.



«Мы включили в черный список Сбербанк и добавили еще ряд фигурантов, в том числе военных, мотоклуб «Ночные волки» и лиц, связанных с дезинформацией», — заявил он (цитата по ТАСС).



Ранее глава «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург) рассказал, что несколько дней назад прошли обыски в домах членов мотоклуба, живущих в Европе.

