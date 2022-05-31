Евросоюз согласовал частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT

Страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель 31 мая.
По его словам, лидеры ЕС также одобрили отключение Сбербанка от SWIFT, пишет ТАСС. Кроме того, в санкционном пакете значится запрет на вещание трех российских телеканалов и индивидуальные ограничительные меры.
В рамках шестого пакета санкций ЕС собирался ввести эмбарго на российскую нефть из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Из-за позиции Венгрии новые санкции согласовать не удавалось.