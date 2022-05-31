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    Евросоюз согласовал частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT

    2860
    8 комментариев

    Страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель 31 мая.

    По его словам, лидеры ЕС также одобрили отключение Сбербанка от SWIFT, пишет ТАСС. Кроме того, в санкционном пакете значится запрет на вещание трех российских телеканалов и индивидуальные ограничительные меры.

    В рамках шестого пакета санкций ЕС собирался ввести эмбарго на российскую нефть из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Из-за позиции Венгрии новые санкции согласовать не удавалось.

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    Комментарии (8)

    Бонвиван
    Больше, больше!!! Эмбарго, санкций, ада!!! Россия от этого только крепнет. Как на удобрениях, которых у Запада нет из-за санкций. Как и многого другого.
    xepnuminu
    зачем тереть комменты не понимаю ведь конец придёт стопудово.
    Piter Russo
    Надо будет объем и доходы от проданной нефти до и после частичного эмбарго осмотреть будет.
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