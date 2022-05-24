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    Глава ЕК: Ввести полный и немедленный запрет российской нефти Евросоюз не может

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    2 комментария

    Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей. Об этом 23 мая рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью MSNBC.

    Еcли Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, тогда, по ее словам, президент России Владимир Путин «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

    Глава ЕК завершила, что постепенно Европа откажется от российских энергоносителей, но не уточнила, когда это произойдет.

    «Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. <...> Он подтолкнул нас — и это хорошо — в направлении возобновляемой чистой энергетики», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

    Как ранее писал The Economist, Россия на пути к тому, чтобы получить рекордный размер положительного торгового баланса. По итогам года положительное сальдо может достичь $250 млрд — в два раза больше, чем $120 млрд, зафиксированные в прошлом году.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о специальной военной операции на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями.

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    Комментарии (2)

    Дежурный по объединению
    А вот теперь надо запретить продавать. :)
    Dazdraperma
    Может. Но не хочет. Европейский холодильник победил европейские ценности.
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