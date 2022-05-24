Глава ЕК: Ввести полный и немедленный запрет российской нефти Евросоюз не может

Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей. Об этом 23 мая рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью MSNBC.



Еcли Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, тогда, по ее словам, президент России Владимир Путин «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».

