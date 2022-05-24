Глава ЕК: Ввести полный и немедленный запрет российской нефти Евросоюз не может

Евросоюз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей. Об этом 23 мая рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью MSNBC.
Еcли Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, тогда, по ее словам, президент России Владимир Путин «вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за нее большую сумму».
Глава ЕК завершила, что постепенно Европа откажется от российских энергоносителей, но не уточнила, когда это произойдет.
«Если президент Путин чего и добился, так это потери своего лучшего клиента. <...> Он подтолкнул нас — и это хорошо — в направлении возобновляемой чистой энергетики», — добавила Урсула фон дер Ляйен.
Как ранее писал The Economist, Россия на пути к тому, чтобы получить рекордный размер положительного торгового баланса. По итогам года положительное сальдо может достичь $250 млрд — в два раза больше, чем $120 млрд, зафиксированные в прошлом году.