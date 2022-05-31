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    Сбербанк не увидел угроз для работы в отключении от SWIFT

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    1 комментарий

    Отключение Сбербанка от международной межбанковской системы информации и совершения платежей SWIFT не повлияет на работу банка. Об этом 31 мая рассказала пресс-служба банка, передает РБК.

    «Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — сообщили в Сбербанке.

    Банк заверил, что работает в штатном режиме, и напомнил, что основные ограничения, введенные западными странами, уже действуют.

    Накануне стало известно, что лидеры ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT.

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    Комментарии (1)

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    Ура! Чем меньше возможностей - тем меньше потребностей! Скрепнеем!
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