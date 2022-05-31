Сбербанк не увидел угроз для работы в отключении от SWIFT

Отключение Сбербанка от международной межбанковской системы информации и совершения платежей SWIFT не повлияет на работу банка. Об этом 31 мая рассказала пресс-служба банка, передает РБК.

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — сообщили в Сбербанке.

